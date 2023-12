Elena Di Cioccio: madre, padre, fidanzato e malattia

Elena Di Cioccio è un’artista poliedrica che ha iniziato la sua carriera come cantante rock nei club di Milano. Ha coltivato la sua passione per la musica fin da adolescente ed è diventata molto apprezzata nella scena musicale italiana. Oltre alla musica, ha lavorato come speaker radiofonica in diverse emittenti private, tra cui RDS, Radio Deejay, Radio Capital e Radio2. Ha anche avuto successo come VJ e autrice televisiva, con programmi come “I Love Rock n Roll” su All Music e “Le Iene” su Italia 1. Ha recitato anche in diversi film, come “L’industriale” di Giuliano Montaldo e “L’ultima ruota del carro” di Giovanni Veronesi. Nel 2015 ha partecipato a “Tale e quale show” su Rai 1 e nel 2017 è stata concorrente nella prima edizione di “Celebrity MasterChef Italia”. Riguardo alla sua vita privata, Elena è molto riservata, ma si sa che è figlia di Franz Di Cioccio, cantante e batterista della PFM. Ha vissuto una tragedia personale quando sua madre si è tolta la vita nel 2016 e ha parlato apertamente della sua diagnosi di sieropositività nel 2023. Nonostante le difficoltà, Elena è riuscita a mantenere la sua integrità e a essere un esempio di forza e resilienza. È presente su diverse piattaforme social come Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. La sua storia e la sua determinazione sono ispiranti per tutti coloro che affrontano le sfide della vita.

