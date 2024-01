Eleonora Pedron compagno chi è? Fabio Troiano: età, carriera, figli

Il compagno di Eleonora Pedron è Fabio Troiano, un noto attore di grande successo e molto apprezzato dal pubblico. Eleonora sarà ospite a Verissimo, il salotto della domenica di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin, dove avrà l’opportunità di raccontarsi e di parlare del suo ultimo grande successo: la laurea in psicologia conseguita solo qualche settimana fa.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono legati sentimentalmente da qualche anno e formano una coppia affiatata e felice. Prima di Fabio, Eleonora ha avuto una lunga storia d’amore con Max Biaggi, il campione di motociclismo. La loro relazione è durata dal 2007 al 2015 e da questo amore sono nati due figli: Ines, nata nel 2009, e Leon, nato nel 2010.

Fabio Troiano, attore di 49 anni che compirà 50 anni quest’anno, è nato a Carmagnola, in provincia di Torino, ed è del segno zodiacale della Bilancia. A causa di un problema di salute legato all’asma, si è trasferito con la famiglia a Casola di Napoli, dove è stato accudito dai nonni. Dopo le scuole elementari, è tornato a Torino e nel 2000 si è diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile. Successivamente si è specializzato anche con il regista teatrale Massimo Navone. Poco dopo, ha fatto il suo esordio con il film “Suk” di Oliviero Corbetta.

Nel corso della sua carriera, Fabio Troiano ha recitato sia al cinema che in teatro e in televisione, ottenendo grandi apprezzamenti. Tra i film in cui ha recitato si possono citare “La potenza delle tenebre”, “Anni ’50”, “Dopo mezzanotte”, “Se devo essere sincera”, “Squadra Antimafia”, “RIS Delitti imperfetti” e molti altri. Attualmente, sta lavorando a un nuovo film che uscirà prossimamente.

Dal 2019, Fabio Troiano è legato sentimentalmente a Eleonora Pedron, ex Miss Italia, modella e conduttrice di grande successo. I due si sono conosciuti casualmente su un treno: entrambi avrebbero dovuto prendere un altro treno, ma hanno finito per viaggiare insieme da Roma a Milano. Durante il viaggio hanno parlato poco, ma da quel momento è iniziato qualcosa che ha dato vita al loro amore.

