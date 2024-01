Elisa De Marco marito, chi è? età, lavoro, figli

Elisa De Marco, la famosa web star di successo, sarà ospite questa sera nella seconda serata di Rai Due nel programma “Stasera c’è Cattelan” condotto da Alessandro Cattelan. La donna è molto seguita sui social per i suoi video in cui racconta storie di crimine e cronaca che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Ma chi è il marito di Elisa De Marco e qualcosa in più sulla sua vita privata?

Elisa De Marco è sposata con Edoardo Coniglio. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2019 in Cina e quest’anno la coppia festeggerà cinque anni di unione. Si sono conosciuti in un negozio in cui Edoardo lavorava e Elisa era una cliente. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili. Attualmente, lavorano insieme poiché Edoardo ha lasciato il suo lavoro di direttore commerciale per occuparsi del montaggio dei video di Elisa e della parte di marketing.

La coppia ha convolato a nozze l’8 dicembre 2019 ad Hong Kong. Elisa ha raccontato che hanno vissuto diverse vite insieme. Dopo Hong Kong, si sono trasferiti a Shanghai, ma poco dopo il loro arrivo è scoppiata la pandemia di Covid-19. Nonostante le difficoltà, Elisa ha aperto il suo canale e in meno di un anno hanno raggiunto 100.000 iscritti. Tuttavia, l’ansia per la situazione in Cina li ha spinti a prendere una decisione importante: lasciare il paese. Edoardo ha deciso di affidarsi a Elisa, licenziandosi per diventare socio nella loro nuova società chiamata “2 Words = 2 Parole = Ti amo”, nome che rappresenta l’amore che si professano sin dal loro primo incontro.

La coppia è molto felice e innamorata, come dimostrato dalle foto e dagli scatti che pubblicano sui loro canali social. Elisa e Edoardo condividono momenti di gioia e felicità insieme, mostrando al mondo la loro unione e il loro amore.

Elisa De Marco ha raggiunto la fama grazie ai suoi video su Elisa True Crime, dove racconta storie di crimine e cronaca che tengono il pubblico col fiato sospeso. Il suo talento nel raccontare queste storie ha attirato l’attenzione di molti, facendola diventare una delle web star più seguite sui social.

La sua partecipazione a “Stasera c’è Cattelan” conferma la sua popolarità e il suo successo nel mondo dello spettacolo. Alessandro Cattelan, conduttore del programma, ha scelto Elisa De Marco come ospite per la sua serata, dimostrando il grande apprezzamento per il suo lavoro e per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con le sue storie.

Elisa De Marco ha conquistato il pubblico grazie alla sua passione per il true crime e alla sua abilità nel raccontare le storie in modo coinvolgente. I suoi video sono diventati virali sui social, attirando l’attenzione di molti appassionati di crimine e di cronaca. La sua presenza sul palco di “Stasera c’è Cattelan” è attesa con grande interesse dai suoi numerosi fan, che non vedono l’ora di scoprire quali storie avrà da raccontare questa volta.

In conclusione, Elisa De Marco è una web star di successo, seguita da molti per i suoi video in cui racconta storie di crimine e cronaca. È sposata con Edoardo Coniglio, che ha lasciato il suo lavoro per supportare la moglie nella sua carriera. La loro unione è solida e felice, come dimostrato dalle foto e dagli scatti che pubblicano sui social. La partecipazione di Elisa a “Stasera c’è Cattelan” conferma la sua popolarità e il suo successo nel mondo dello spettacolo. I suoi fan sono entusiasti di vederla sul palco e di ascoltare le sue storie coinvolgenti.

