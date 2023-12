Emily Ratajkowski: età, separazione, figlio e fidanzato

Emily Ratajkowski è una modella e attrice inglese famosa per la sua bellezza e il suo talento. È nata il 7 giugno 1991 a Londra e si è trasferita in California con la sua famiglia quando era ancora bambina. Ha iniziato a lavorare come modella all’età di 14 anni, firmando un contratto con l’agenzia Ford Models. Ha lavorato per importanti marchi di intimo e ha avuto un ruolo nel film Disney “iCarly” nel 2009.

La sua svolta nella carriera è arrivata nel 2014 quando ha recitato accanto a Ben Affleck nel film “Gone Girl – L’amore bugiardo”. Da allora, ha ottenuto ruoli significativi nel cinema e ha sfilato per importanti stilisti. È considerata una delle modelle più richieste al mondo.

Nella sua vita privata, Emily si è sposata con il produttore cinematografico Sebastian Bear McClard nel 2018, ma la loro relazione si è conclusa dopo tre anni di matrimonio. Nel marzo 2021, Emily è diventata madre per la prima volta, dando alla luce un figlio di nome Sylvester Apollo. Nonostante la fine del matrimonio, ha iniziato una nuova relazione con Orazio Rispo, un DJ italiano di successo.

Emily è molto attiva sui social media e condivide regolarmente aggiornamenti sulla sua vita e il suo lavoro. Puoi seguirla su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Nonostante le difficoltà personali che ha affrontato, Emily è riuscita a ricostruire la sua vita e a trovare l’amore e la felicità con il suo nuovo fidanzato. Continueremo a seguirne la carriera e ad ammirare la sua bellezza e il suo stile unici.

