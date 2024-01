Esensione Canone Rai 2024, ecco cosa devi fare prima del 31 gennaio

Il Canone Rai è una tassa che viene considerata una delle meno gradite da pagare. Questo tipo di pagamento, che esiste anche in altri paesi, è stato confermato fino al 2024 e ha subito una riduzione di 20 euro, passando da 90 a 70 euro all’anno. Alcune categorie specifiche possono richiedere l’esenzione dal Canone Rai, ma solo se la richiesta viene fatta entro il 31 gennaio 2024. La procedura per richiedere l’esenzione è simile a quella degli anni precedenti. Le categorie che possono richiedere l’esenzione sono: coloro che non possiedono un televisore, cittadini con almeno 75 anni di età e un reddito inferiore a 8000 euro, diplomatici e militari stranieri, e rivenditori e riparatori di televisori. Per effettuare la richiesta, è necessario scaricare un modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate e inviarlo insieme alla documentazione richiesta tramite raccomandata o PEC entro il 31 gennaio 2024. È consigliabile fare la richiesta entro questa data per ottenere l’esenzione per l’intero anno. Se la richiesta viene fatta successivamente, l’esenzione sarà applicata solo per il secondo semestre o per l’anno successivo. Le stesse scadenze si applicano anche per i pagamenti non effettuati.

