Ester Pantano è una giovane attrice nata a Catania il 29 giugno 1990. Ha ottenuto grande successo grazie alla sua interpretazione dell’agente Jessica Matarazzo nella serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e attualmente è protagonista nel ruolo di Suleima nella serie “Màkari” su Rai 1. Sin da giovane ha mostrato una grande passione per la ginnastica artistica a livello agonistico, ma ha poi deciso di dedicarsi al cinema. Ha frequentato l’Università, ma ha abbandonato gli studi per seguire il suo sogno di diventare attrice. Ha fatto il suo esordio televisivo nel 2013 nella serie “Il commissario Montalbano” e ha ampliato il suo repertorio artistico lavorando anche in teatro e trascorrendo periodi all’estero per approfondire le sue competenze artistiche. Negli ultimi due anni è apparsa in diverse produzioni televisive di successo e il suo ruolo più noto è quello dell’agente Jessica Matarazzo in “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Attualmente, è una presenza sempre più riconoscibile nel mondo dell’intrattenimento grazie al suo ruolo di Suleima nella serie “Màkari”. Riguardo alla sua vita privata, Ester è molto riservata e non si sa se abbia un fidanzato. Ha un aspetto minuto e snello, con occhi nocciola profondi e capelli castani. È attiva sui social media, con una pagina Facebook e un profilo Instagram. In conclusione, Ester Pantano è una giovane attrice talentuosa che continua a lavorare duramente per costruire una carriera di successo nel mondo dell’intrattenimento.

Continua a leggere su MediaTurkey: Ester Pantano: età, chi è, fisico e fidanzato |