età, altezza, marito, figli e ricette

Giusina Battaglia è una famosa giornalista e cuoca siciliana che si è guadagnata la fama grazie al suo programma televisivo, Giusina in cucina. Nata a Palermo nel 1976, Giusina ha coltivato fin da giovane la passione per la cucina, la scrittura e la comunicazione. Dopo aver completato gli studi superiori, si è iscritta all’università per conseguire una laurea in Giornalismo ed Ufficio Stampa.

Una volta laureata, Giusina ha deciso di trasferirsi a Milano per intraprendere la sua carriera nel mondo del giornalismo. Successivamente, ha aperto la sua agenzia di comunicazione e ha lavorato come responsabile ufficio stampa per vari personaggi dello spettacolo, tra cui Antonino Cannavacciulo, Benedetta Parodi e Alessandro Siani. La sua esperienza nel settore della comunicazione le ha permesso di acquisire competenze e conoscenze che le sono state utili nel suo successivo percorso culinario.

Durante il lockdown del 2020, a causa della pandemia, Giusina ha deciso di dedicarsi alla sua passione per la cucina. Ha iniziato a pubblicare ricette siciliane online, riscuotendo immediatamente un grande successo. La sua abilità nel trasmettere la cultura e la tradizione culinaria siciliana le ha attirato l’attenzione di Real Time e Food Network, che le hanno offerto la possibilità di realizzare il suo programma televisivo, Giusina in cucina.

Nel 2021, Giusina ha pubblicato il suo primo libro di ricette, seguito da altri due successivamente. Il successo dei suoi libri e del suo programma televisivo l’ha portata a partecipare come ospite a vari programmi televisivi, tra cui È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Attualmente, Giusina sta lavorando a un nuovo programma intitolato Una manciata di Sicilia, che è già andato in onda nell’estate del 2023.

Oltre alla sua carriera professionale, Giusina ha anche una vita privata felice. È sposata con un uomo di nome Sergio, che ha lavorato come operatore di ripresa nel passato. Sergio ha deciso di rispolverare la sua vecchia professione per aiutare la moglie nelle riprese delle sue ricette. Dal loro matrimonio sono nati due gemelli di nome Marco e Luca.

In conclusione, Giusina Battaglia è una giornalista e cuoca di grande successo, che ha conquistato il pubblico grazie alle sue ricette e alla sua abilità nel trasmettere la cultura culinaria siciliana. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2020, durante il lockdown, quando ha iniziato a pubblicare ricette online. Da allora, ha avuto la possibilità di realizzare il suo programma televisivo, pubblicare libri di ricette e partecipare come ospite a vari programmi televisivi. Oltre alla sua carriera, Giusina ha una vita privata felice, con un marito e due figli gemelli.

