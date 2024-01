età, canzoni, dove vive, figlia, marito, Domenica In

Wilma Goich è una cantante italiana che ha avuto una carriera di successo durata oltre 60 anni. È stata ospite di Mara Venier nella prima puntata di Domenica In di quest’anno. Nata il 16 ottobre 1945 a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, da genitori dalmati italiani, ha iniziato molto giovane la sua carriera nel mondo della musica.

Wilma Goich ha debuttato nei primi festival e concorsi canori, ma una delle sue prime partecipazioni al Festival di Barcellona è stata squalificata per presunto plagio. Tuttavia, nel 1965 ha ottenuto grande successo con la canzone “Le colline sono in fiore”, portata al Festival di Sanremo di quell’anno. Da allora, ha continuato a sfornare successi come “In un fiore”, “Attenti all’amore”, “Se stasera sono qui”, “Per vedere quanto grande è il mondo” e “Gli occhi miei”.

Nel 1970, insieme al suo allora marito Edoardo Vianello, ha fondato il complesso musicale “I Vianella”. Insieme hanno sviluppato ben 12 album, ottenendo ulteriore fama e successo. Tuttavia, dopo il divorzio da Edoardo nel 1981, Wilma Goich ha intrapreso una carriera da cantante solista, seppur meno prolifica. Ha partecipato a “Una rotonda sul mare” e ha avuto diverse apparizioni televisive, tra cui il programma “Tris” condotto da Mike Bongiorno.

Oltre alla musica, Wilma Goich ha avuto anche una breve esperienza politica negli anni 2014-2015. Successivamente, nel 2018, è uscito il suo album “È tutto bellissimo”. Nel corso degli ultimi anni, ha preso parte al Grande Fratello VIP del 2022, dimostrando la sua versatilità come artista.

Nella sua vita privata, Wilma Goich ha avuto una relazione giovanile con il comico e conduttore Teo Teocoli, prima di incontrare Edoardo Vianello, con cui ha avuto una figlia di nome Susanna. Purtroppo, Susanna è deceduta nel 2020, lasciando un vuoto nel cuore di Wilma Goich.

Nonostante le difficoltà e le tragedie personali, Wilma Goich ha dimostrato una grande determinazione nel perseguire la sua passione per la musica. La sua voce unica e la sua capacità di interpretare emozioni profonde hanno conquistato il pubblico italiano e le hanno garantito un posto di rilievo nella storia della musica italiana.

Oggi, all’età di 78 anni, Wilma Goich continua a essere un’icona della musica italiana. La sua partecipazione a Domenica In è solo uno degli innumerevoli riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della sua carriera. La sua passione e dedizione alla musica rimangono intatte, rendendola un esempio di perseveranza e talento per le nuove generazioni di artisti.

