età, carriera, moglie, malattia, come sta, Domenica In

Marino Bartoletti è un giornalista e conduttore sportivo molto apprezzato che recentemente si è ripreso da una grave malattia. Durante la prima puntata del 2024 di Domenica In, il popolare programma condotto da Mara Venier, Bartoletti probabilmente parlerà di questa esperienza e di come ha preso cura di sé stesso e della sua vita privata.

Marino Bartoletti è nato il 30 gennaio 1949 a Forlì ed è da sempre appassionato di giornalismo sportivo. Dopo aver studiato Giurisprudenza, ha iniziato a collaborare con il Resto del Carlino nel 1968 e successivamente con il Guerin Sportivo nel 1971, diventandone anche il direttore negli anni ’80 e ’90.

Negli anni ’80, Bartoletti ha iniziato a farsi apprezzare sempre di più anche in Rai e in televisione in generale. Ha lavorato come redattore per Rai Sport e ha partecipato a programmi come il Processo del Lunedì e Domenica Sportiva. È stato anche il creatore di Mai dire Gol, un programma che ha lanciato anche la carriera di Fabio Fazio.

Nel 1997, Bartoletti ha iniziato la sua carriera radiofonica e ha collaborato con emittenti come Rai Radio 2 e Radio 24. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato La cena degli dei. Oltre al giornalismo e alla radio, Bartoletti è anche attivo nel campo teatrale e ha lavorato con numerosi comici e personaggi famosi.

Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli dal 1976 fino alla sua morte nel 2016, causata da un incidente domestico. Negli ultimi anni, Bartoletti ha affrontato una battaglia contro un tumore, ma fortunatamente ha dichiarato che la situazione sembra essere sotto controllo grazie a una tempestiva diagnosi e intervento preventivo.

In sintesi, Marino Bartoletti è un giornalista e conduttore sportivo molto apprezzato. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo sportivo negli anni ’60 e ha lavorato per diverse testate e programmi televisivi e radiofonici nel corso degli anni. Ha affrontato una malattia grave, ma è riuscito a riprendersi e adesso sta bene. Durante la prima puntata di Domenica In del 2024, probabilmente parlerà di questa esperienza e di come ha influenzato la sua vita.

