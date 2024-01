età, compagno, vita privata, Instagram, moglie, figli

Pino Strabioli è un regista teatrale, attore e conduttore televisivo di grande successo. Oggi sarà ospite a La Volta Buona, il salotto del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Pino Strabioli è un personaggio molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico. Ma chi è veramente Pino Strabioli? Pino Strabioli, all’anagrafe Giuseppe Strabioli, è nato a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo nelle Marche. È un regista teatrale, attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico di grande successo. Nel 2023 ha vinto il Premio Lunezia TV come autore.

Pino Strabioli è cresciuto ad Orvieto ed ha iniziato a lavorare in teatro sotto la guida di Patrick Rossi Gastaldi. Ha preso parte a spettacoli di cabaret e nel 1992 ha fatto il suo esordio in televisione a Telemontecarlo nel programma T’amo TV. Nel 1993 ha condotto Complimenti allo chef di Giorgio Calabrese e nel 1994 ha iniziato a collaborare con Rai Uno. Ha partecipato a diverse edizioni di Unomattina e ha condotto tre edizioni di Unomattina estate.

Negli anni successivi, Pino Strabioli ha continuato a lavorare in teatro e dal 2000 al 2010 è stato autore e conduttore della striscia quotidiana su Rai Tre di Cominciamo bene – Prima. Nel 2012 è passato a La7, dove ha condotto That’s Italia. Ha anche insegnato recitazione nella scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Rispetto alla sua vita privata, Pino Strabioli è un uomo molto riservato e si sa molto poco su di essa. Non è sposato e non ha figli. In passato è stato sentimentalmente legato al regista Patrick Rossi Gastaldi, che è stato anche lui un docente di recitazione nel talent show di Canale Cinque.

