età, contratto, origini, futuro, Fiorentina, moglie

Vincenzo Italiano è considerato uno dei più interessanti allenatori emergenti nel calcio italiano. Dopo una carriera da calciatore professionista, è diventato allenatore della Fiorentina nel 2021. Grazie alle sue competenze e alla sua esperienza, ha portato la squadra viola ad un passo dalla conquista della Conference League e ha stabilito un record come primo allenatore a portare la Fiorentina alle semifinali di Coppa Italia per tre anni consecutivi. Questi risultati hanno attirato l’interesse di diverse società, tra cui il Napoli.

Vincenzo Italiano è nato il 10 dicembre 1977 a Karlsruhe, in Germania, ma ha origini sicule. Quando aveva solo sei mesi, è tornato con i suoi genitori a Ribera, in provincia di Agrigento. È iniziato nel mondo del calcio nella sua città natale, giocando come centrocampista basso e regista. Successivamente, è passato al Partinico Audace, dove ha fatto il suo debutto nella Serie D. Ha poi giocato per il Trapani, ma ha collezionato meno di 10 presenze. Nel 1996, è stato acquistato dal Verona, dove ha fatto il suo debutto in Serie A a soli 17 anni grazie all’allenatore Cagni. Dopo un inizio promettente con 4 presenze nel primo anno, ha trovato maggior spazio nel Verona in Serie B e è rimasto con la squadra gialloblu fino al gennaio 2005. Successivamente, è stato ceduto al Genoa per alcuni mesi, ma non ha avuto un impatto significativo. È tornato al Verona nel 2005 e ha giocato per la squadra fino al 2007. Successivamente, è passato al Chievo e ha giocato anche per il Padova e il Perugia prima di chiudere la sua carriera da calciatore nel 2014 con il Lumezzane.

Nel 2014, Vincenzo Italiano ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice allenatore del Venezia. Successivamente, ha allenato le squadre Allievi della Luparense San Paolo e Vigontina San Paolo. Nel 2018, ha avuto l’opportunità di allenare il Trapani per un anno. Nel 2019, ha firmato un contratto biennale con lo Spezia, portando la squadra in Serie A. Dal 2021, è diventato allenatore della Fiorentina e nel suo primo anno ha qualificato la squadra per la prima edizione della Conference League, riportando i gigliati alle competizioni calcistiche europee dopo cinque stagioni. Nella stagione successiva, la squadra è arrivata in finale di Coppa Italia contro l’Inter e ha raggiunto la finale della Conference League contro il West Ham, perdendo entrambe le partite per 2-1.

Oltre alla sua carriera nel calcio, Vincenzo Italiano è anche un uomo di famiglia. È sposato con Raffaella e ha due figli nati nel 2002 e nel 2007.

In conclusione, Vincenzo Italiano è un allenatore di calcio italiano molto promettente. Grazie alle sue competenze e alla sua esperienza come calciatore professionista, è riuscito a ottenere importanti risultati con la Fiorentina, portandola a competere al più alto livello sia a livello nazionale che internazionale. La sua abilità nel gestire la squadra e la sua capacità di adattarsi alle situazioni di gioco gli hanno permesso di emergere come uno dei migliori allenatori emergenti del calcio italiano. Il suo futuro sembra promettente e non sorprende che altre squadre di alto livello come il Napoli siano interessate a lui.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, contratto, origini, futuro, Fiorentina, moglie