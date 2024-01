età, deputata, Forum, politica, compagno, Instagram

Rita dalla Chiesa è una personalità molto nota sia in televisione che in politica. È stata la conduttrice del popolare programma televisivo Forum per molti anni e ha anche lavorato in altri programmi sia per la Rai che per Mediaset. Dal 2022 è anche una deputata del Parlamento italiano, eletta con il partito Forza Italia.

Rita dalla Chiesa è nata da Carlo Alberto dalla Chiesa, un ex militare e generale dei Carabinieri che è stato ucciso dalla mafia. Ha un fratello, Nando Dalla Chiesa, che è un sociologo e professore universitario ed è stato anche un deputato per dieci anni. Ha anche una sorella, Simona Dalla Chiesa, che è una giornalista ed è stata una deputata dal 1992 al 2001 per il PDS.

Dopo la morte del padre, Rita dalla Chiesa è apparsa in televisione per la prima volta nel 1983 nel programma “Vediamoci sul Due”. Un paio di anni dopo ha incontrato Fabrizio Frizzi, con cui ha poi avuto una relazione, nel programma “Pane e marmellata”. Nel 1984 è entrata in contatto con la politica quando è stata inclusa tra i membri dell’Assemblea Nazionale del partito socialista su proposta del segretario Bettino Craxi.

Dopo essere passata a Rete 4, sotto la direzione di Mediaset, Rita dalla Chiesa ha condotto il format “Parlamento In” negli anni ’80. È diventata famosa soprattutto per la sua conduzione di Forum, che è iniziato nel 1985. È stata la conduttrice del programma dal 1988 al 1997 e poi ancora per altri dieci anni dal 2003 al 2013. Tuttavia, ha lasciato Mediaset a causa di divergenze con la proprietà e si è trasferita a La7, dove ha fatto parte della giuria di Miss Italia 2013. Dal 2016 ha anche pubblicato diversi libri, tra cui “Il cacciatore di stelle”, “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari”, “Mi salvo da sola” e “Il mio valzer con papà”.

Essendo legata al partito Forza Italia, Rita dalla Chiesa ha rifiutato la proposta del centrodestra di candidarla come sindaco di Roma nel 2016. Tuttavia, ha deciso di candidarsi alle elezioni politiche del 2022 e fa parte del gruppo parlamentare di Forza Italia. Dallo scorso anno è anche vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

Rita dalla Chiesa è stata sposata con Roberto Cirese, un ufficiale dei Carabinieri, da cui ha avuto una figlia di nome Giulia. Successivamente è stata legata sentimentalmente al collega Fabrizio Frizzi dal 1992 al 2002.

Rita dalla Chiesa è molto attiva anche sui social media e ha un account su Instagram dove condivide foto e pensieri con i suoi follower.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, deputata, Forum, politica, compagno, Instagram