età, figli, film, vero cognome, dove vive, pubblicità

Rocco Siffredi è un personaggio noto nell’ambito del cinema per adulti, ma è anche un produttore di successo nel medesimo settore. La sua figura è spesso associata a produzioni discusse a causa del tema trattato, ma ha contribuito a rendere più accettabile questo ambito e si è anche aperto personalmente su questioni legate a questo mondo. Ha ispirato produzioni come “Supersex” prodotto da Netflix e ha partecipato come ospite alla puntata del 24 gennaio di “Stasera C’è Cattelan” su Rai 2.

Rocco Siffredi, il cui vero nome è Rocco Antonio Tano, è nato a Ortona il 4 maggio 1964 e compirà 60 anni nei prossimi mesi. Cresciuto in una famiglia di carpentieri, ha iniziato a lavorare nella marina mercantile e successivamente nel ristorante di suo fratello in Francia. È stato proprio in Francia che ha incontrato Gabriel Pontello, un produttore di film per adulti, e ha deciso di intraprendere una carriera in questo settore. Ha adottato il nome d’arte di Siffredi da Roch Siffredi, il personaggio interpretato da Alain Delon nel film “Borsalino”. Il suo debutto come attore nel cinema per adulti è avvenuto nel 1984 con il film “Belle d’amour” e da allora ha recitato in oltre mille film e ha diretto poco più di 800.

Oltre al cinema per adulti, Rocco Siffredi ha preso parte a diverse produzioni non pornografiche, interpretando piccoli ruoli e apparendo in famose pubblicità come quella di Amica Chips. Ha anche partecipato a diversi reality show come concorrente, ad esempio all’Isola dei Famosi, dove ha ammesso di avere una dipendenza dal sesso. È sposato da oltre 30 anni con Rózsa Tassi, una sua ex collega attrice che ha incontrato quando ha vinto l’Hot d’or a Cannes. La coppia ha tre figli, Lorenzo e Leonardo Tani, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Nel 1993, Rocco ha fondato la propria casa di produzione, la Rocco Siffredi Productions.

Da diversi anni, Rocco vive con la sua famiglia a Budapest, in Ungheria, dove ha anche fondato la Hard Academy, la prima Università del Porno. Nonostante l’ambiguità della sua carriera nel cinema per adulti, Rocco Siffredi ha dimostrato di essere un imprenditore di successo nel settore, riuscendo a creare una casa di produzione di fama internazionale. La sua figura è stata al centro di diverse polemiche e scandali, ma ha sempre cercato di normalizzare l’ambito in cui opera e di esporre il suo punto di vista in modo aperto e sincero.

In conclusione, Rocco Siffredi è un personaggio noto nel cinema per adulti, ma è anche un produttore di successo. Ha contribuito a rendere più accettabile questo settore e si è esposto personalmente su questioni legate ad esso. Ha ispirato produzioni come “Supersex” e ha partecipato come ospite a programmi televisivi. Nonostante le controversie che lo circondano, Rocco Siffredi ha dimostrato di essere un imprenditore di successo e una figura centrale nel mondo del cinema per adulti.

