età, figli, marito, stipendio, Forum

Barbara Palombelli è una figura molto conosciuta nel panorama televisivo, soprattutto per la sua lunga presenza come conduttrice del programma Forum. Oltre a essere una giornalista, Barbara ha anche accumulato una grande esperienza nella conduzione radiofonica nel corso degli anni.

Nata a Roma nel 1953, Barbara Palombelli compirà 70 anni nei prossimi mesi, essendo nata il 19 ottobre. È la primogenita di una famiglia composta dal padre Carlo, agente di cambio, dalla madre Manuela e da altri tre fratelli. Dopo aver studiato presso l’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, Barbara si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale. Inizia la sua carriera lavorativa presso la Rai, in particolare a Rai Radio 2, per poi entrare nella redazione del settimanale L’Europeo e diventare giornalista parlamentare.

Dal 1984 al 1987 ha collaborato con il Giornale e successivamente ha lavorato con Panorama e il Corriere della Sera come inviata. Ha trascorso quasi dieci anni presso La Repubblica e successivamente è diventata editorialista presso il Corriere. Barbara ha anche diretto programmi radiofonici come “Se telefonando” su Radio 2 e “Il gambero”. È diventata una presenza fissa in programmi di attualità e politica come Matrix. Nel 2013, ha preso il posto di Rita dalla Chiesa nella conduzione di Forum, ottenendo gradualmente anche la conduzione di tutti i vari spinoff del programma, come le edizioni estive e natalizie. Ha anche condotto il format Stasera Italia per cinque stagioni, fino al 2023.

Nel 2021, Barbara è stata una delle co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo. Durante l’evento, ha suscitato critiche da parte dei parenti di Luigi Tenco a causa di un monologo ritenuto fuori luogo. Barbara è sposata da 40 anni con Francesco Rutelli, politico di centro sinistra ed ex sindaco di Roma. La coppia ha quattro figli: Giorgio, il figlio biologico, e Serena, Francisco e Monica, adottati successivamente.

Non si conosce con precisione lo stipendio di Barbara Palombelli a causa della sua partecipazione a diversi programmi televisivi. Tuttavia, si stima che i giornalisti che lavorano per Mediaset abbiano un salario medio di circa 40.000 euro.

