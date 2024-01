età, incinta, marito, figlio, La Volta Buona, Instagram

Caterina Balivo è una famosa presentatrice e conduttrice televisiva italiana, nonché ex modella. È uno dei volti più riconoscibili della Rai, avendo condotto con successo programmi come Detto Fatto e Vieni da Me. Dal 2023, è diventata la conduttrice di La Volta Buona.

Nata il 21 febbraio 1980 a Secondigliano, una zona di Napoli, Caterina è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città natale dei suoi genitori. Ha frequentato il liceo classico e ha ottenuto il diploma, per poi iscriversi alla facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Tuttavia, non ha completato gli studi.

Nel 1999, Caterina ha partecipato a Miss Italia, classificandosi al terzo posto. Grazie alla fascia di Miss Amarea Moda Mare Campania, ha ottenuto la possibilità di partecipare al concorso. L’anno successivo, è diventata la valletta di Scommettiamo Che…?, condotto da Fabrizio Frizzi. Nel 2001, ha conseguito la qualifica di giornalista pubblicista, ma in seguito ha rinunciato alla professione a causa delle sue attività pubblicitarie non coerenti con il codice deontologico del giornalista.

Caterina ha lavorato come inviata per vari programmi, come I Raccomandati e format legati a Miss Italia. Ha anche fatto il suo debutto come attrice nel film “Il regalo di Anita”. Inoltre, ha condotto programmi radiofonici e si è distinta per la sua collaborazione con Radio Monte Carlo.

Il suo grande successo televisivo è iniziato quando ha condotto Linea Verde insieme a Paolo Brosio. Successivamente, è stata al timone di Festa Italiana per alcuni anni, fino al 2010. Durante questo periodo, ha anche condotto programmi come Detto Fatto e Vieni via con me.

Dal punto di vista personale, Caterina è stata sentimentalmente legata al dirigente d’azienda Nicola Maccanico per diversi anni. Successivamente, si è fidanzata con Guido Maria Brera e nel 2014 i due si sono sposati. Nel 2012, hanno avuto il loro primo figlio, Guido Alberto, seguito nel 2017 dalla nascita della secondogenita Cora.

Caterina Balivo è molto attiva anche sui social media, in particolare su Instagram. Condivide regolarmente foto e video della sua vita quotidiana e dei suoi progetti professionali con i suoi numerosi follower. I suoi post suscitano sempre grande interesse e interazione da parte del pubblico.

In conclusione, Caterina Balivo è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e da una grande versatilità, avendo svolto diverse attività, dalla modella alla conduttrice televisiva, passando per la radio e il cinema. La sua simpatia e il suo talento l’hanno resa molto amata dal pubblico, che continua a seguirla con entusiasmo su tutti i suoi progetti mediatici.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, incinta, marito, figlio, La Volta Buona, Instagram