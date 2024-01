età, Italia, film, moglie, figli, Che Tempo che Fa

Willem Dafoe è un attore di fama internazionale con un volto caratteristico e una straordinaria capacità recitativa. La sua carriera è molto longeva e ha ottenuto numerosi riconoscimenti e successi. Il 21 gennaio 2024 è stato ospite della puntata di Che Tempo che Fa, il popolare programma condotto da Fabio Fazio.

Willem Dafoe è nato il 22 luglio 1955 ad Appleton, capoluogo della Contea di Outagamie, nel Wisconsin, negli Stati Uniti. È il penultimo di otto figli e proviene da una famiglia di medici, con molti dei suoi fratelli che sono chirurghi. Nonostante l’ambiente familiare, Dafoe ha sempre avuto la volontà di intraprendere la carriera di attore. Durante la sua giovinezza, ha frequentato corsi di recitazione e ha iniziato a lavorare con diverse compagnie teatrali, distinguendosi soprattutto in ruoli drammatici grazie alla sua straordinaria capacità espressiva e al suo volto particolare. Alla fine degli anni ’70, ha persino fondato la sua compagnia teatrale chiamata Wooster Group.

Negli anni ’80, Dafoe ha iniziato a dedicarsi completamente al cinema. Ha ottenuto il suo primo ruolo nel film “I cancelli del cielo” nel quale ha interpretato un piccolo ruolo. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Elias nel film “Platoon” del 1986. Dafoe è noto per la sua versatilità e ha interpretato il personaggio del Goblin in diversi film del Marvel Cinematic Universe. Ha anche affrontato ruoli molto particolari come quello di Pier Paolo Pasolini nel film “Pasolini” e quello di Gesù nel controverso “L’ultima tentazione di Cristo”. Ha ricevuto numerose nomination ai premi Oscar nel corso della sua carriera.

Dafoe ha una forte connessione con l’Italia. Ha ottenuto la cittadinanza italiana e risiede a Roma, dove possiede una lussuosa abitazione. È stato legato sentimentalmente alla regista Elizabeth LeCompte, con cui ha avuto un figlio di nome Jack nel 1982, nonostante non siano mai stati sposati. Attualmente è sposato con Giada Colagrande, con la quale ha una relazione durata oltre 20 anni. Entrambi hanno acquisito la cittadinanza italiana e statunitense.

Oltre ad essere un attore di successo, Dafoe è anche un apprezzato doppiatore. Ha doppiato se stesso nella versione italiana di alcuni film, come ad esempio “Siberia”, in cui parla un eccellente italiano.

In conclusione, Willem Dafoe è uno degli attori più importanti e riconosciuti della sua generazione. La sua carriera è stata lunga e piena di successi. Ha dimostrato una grande versatilità nel suo lavoro, interpretando ruoli complessi e particolari. Ha legami molto forti con l’Italia, tanto da aver acquisito la cittadinanza italiana e risiedere a Roma. La sua capacità recitativa e il suo volto caratteristico lo hanno reso uno degli attori più apprezzati e ammirati nel campo attoriale internazionale.

