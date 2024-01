età, lavoro, fidanzato, Amici, figli, Instagram, Verissimo

Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica e opinionista italiana, nata il 28 gennaio 1957 a Livorno. Oggi compie 67 anni. Fin da giovane, Anna ha dimostrato un talento nel canto e ha iniziato a lavorare con alcune radio locali. Successivamente, è entrata a far parte della nota emittente radiofonica RDS, conducendo il programma “Discoring” per diversi anni. Ancora oggi, collabora con RDS e partecipa frequentemente come opinionista.

Durante la sua carriera, Anna Pettinelli ha avuto diverse esperienze televisive. Ha condotto il Festival di Sanremo in due edizioni, nel 1983 e nel 1986. Negli stessi anni, ha presentato anche “Un disco per l’estate”. Ha anche fatto qualche incursione nel mondo della recitazione, apparendo nei film “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” nel 1983 e “Forever Young” nel 2016.

Oltre alla sua carriera televisiva, Anna è stata ospite in numerosi programmi televisivi, spesso in veste di opinionista. Ha partecipato a format come “La Fattoria” e nel 2020 ha scritto un libro umoristico intitolato “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa”. Nel 2019, è tornata a essere opinionista nei programmi “Vieni da me” e “La Vita In Diretta”.

Dal 2019, Anna Pettinelli ha fatto parte della giuria del programma “Amici”, ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo essere stata sostituita da Arisa nel ruolo di giudice, ha assunto il ruolo di insegnante nello stesso programma. In passato, Anna ha partecipato anche a “Temptation Island” insieme al suo allora fidanzato Stefano Macchi, doppiatore di 18 anni più giovane di lei, per testare la loro fedeltà. I due hanno lasciato il programma e si sono sposati alle Maldive nel 2014, ma il loro matrimonio è durato fino al 2022, quando si sono separati.

Recentemente, Anna ha rivelato di essere fidanzata con un nuovo compagno di nome Giuseppe, che lavora come cuoco. Anna è anche figlia di Carolina Russi, anch’essa speaker radiofonica, ma non ha mai rivelato chi sia il padre.

La vita privata di Anna Pettinelli è stata oggetto di discussione e interesse mediatico nel corso degli anni. Ha partecipato a un celebre reality show, durante il quale ha mostrato alcuni aspetti della sua vita privata. Inoltre, Anna è molto attiva sui social media e condivide regolarmente aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera su Instagram.

In conclusione, Anna Pettinelli è una nota conduttrice radiofonica e opinionista italiana. Ha avuto una carriera di successo nel mondo della radio e della televisione, conducendo programmi e partecipando come ospite e opinionista in diversi format. Nonostante l’interesse mediatico sulla sua vita privata, Anna continua a dedicarsi al suo lavoro e a condividere la sua passione per la musica e l’intrattenimento con il pubblico.

