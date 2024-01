età, lavoro, le Iene, condanna, moglie, figli, Instagram

Luigi Pelazza è un noto giornalista e inviato televisivo, famoso per il suo lavoro nel programma “Le Iene” su Mediaset, Italia 1. È diventato uno dei volti più riconoscibili nel campo dell’informazione grazie alla sua partecipazione a diverse inchieste e reportage. Oltre al suo lavoro televisivo, ha preso parte a numerose pubblicità e iniziative diverse, e ha anche partecipato a vari programmi TV.

Luigi Pelazza è nato il 2 febbraio 1969 a Torino, quindi attualmente ha 54 anni. Ha iniziato la sua carriera come Carabiniere, ma successivamente si è trasferito in Sardegna, ad Alghero, dove ha iniziato a lavorare in televisione. Ha lavorato inizialmente in un programma di televendite per una piccola stazione televisiva regionale. Successivamente, ha lavorato nel settore delle pietre preziose per alcuni anni sempre ad Alghero, alla fine degli anni ’90.

La sua popolarità è cresciuta quando ha iniziato a fare TV di denuncia, partendo da uno dei canali locali. Ha presentato un programma chiamato “Il Rompiscatole”, che gli ha garantito una certa notorietà anche al di fuori della Sardegna. Tuttavia, la vera svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2002, quando è entrato a far parte del team di “Le Iene”. Nel programma, si occupa principalmente di servizi di inchiesta all’estero. Grazie al suo lavoro, ha vinto un premio giornalistico nel 2007. Ha anche lavorato nel programma “Scappati con la cassa” nel 2007, sempre su Mediaset.

Negli ultimi anni, Luigi Pelazza non è più giornalista, il che gli ha permesso di partecipare a pubblicità e iniziative diverse. Ad esempio, ha lavorato in una pubblicità per Linkem. Tuttavia, a causa del suo ruolo di personalità “d’assalto”, ha anche affrontato diversi processi nel corso degli anni. Nel 2016, è stato coinvolto in un processo per concorso in sostituzione di persona. Un’altra causa importante è stata nel 2021, quando è stato condannato per violenza privata per essersi introdotto indebitamente a casa della giornalista Guia Soncini. Inizialmente, era stato condannato a 3 mesi di reclusione, ma la pena è stata poi commutata in una multa di 15.000 euro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luigi Pelazza è piuttosto riservato. Tuttavia, si sa che nel 2010 ha sposato Federica Arlandi, dalla quale ha avuto due figli.

In conclusione, Luigi Pelazza è un noto giornalista e inviato televisivo, particolarmente famoso per il suo lavoro nel programma “Le Iene”. La sua carriera è iniziata in Sardegna, dove ha lavorato in televisione e nel settore delle pietre preziose. Grazie al suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, ha guadagnato popolarità e ha vinto premi importanti. Nonostante alcuni problemi legali, è riuscito a mantenere una carriera di successo e a costruire una famiglia.

