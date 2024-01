età, lavoro, Porta a Porta, figlio di Mussolini, libro, moglie

Bruno Vespa è una figura molto nota nel mondo del giornalismo italiano e dei saggi. È famoso per essere il conduttore e autore di Porta a Porta, uno dei programmi più longevi della tarda serata su Rai 1. Vespa è anche un giornalista e inviato sul campo, nonché uno scrittore prolifico. Da oltre 20 anni, pubblica un saggio ogni anno su un elemento distintivo della politica italiana.

Nato a Bazzano, in provincia de L’Aquila, il 27 maggio 1944, Vespa ha attualmente 79 anni. È stato oggetto di una teoria che lo vorrebbe figlio illegittimo di Benito Mussolini, ma questa teoria è stata smentita dallo stesso Vespa in passato. Ha affermato che la storia non ha senso né temporalmente né logicamente, in quanto sua madre non si trovava nel luogo in cui si trovava il Duce nel 1943.

Vespa ha iniziato la sua carriera giovanissimo come cronista sportivo per giornali come Il Tempo. È diventato famoso per essere stato uno dei primi giornalisti a lavorare nel Telegiornale Unificato. Nel frattempo, ha anche studiato Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza e ha iniziato a lavorare per la Rai negli anni ’70.

Come inviato, Vespa ha intervistato numerosi personaggi importanti e ha commentato molti eventi politici italiani di rilievo, come il rapimento di Aldo Moro e i funerali del segretario del PCI Enrico Berlinguer. È stato anche il primo giornalista italiano a intervistare Saddam Hussein. Nel 1996, ha iniziato a condurre Porta a Porta e dal 2014 al 2019 ha diretto il Quotidiano Nazionale. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore del TG1 per alcuni anni.

Uno degli aspetti più famosi di Vespa è la sua produzione di saggi annuali. Il suo saggio più recente, pubblicato nel 2023, è intitolato “Il rancore e la speranza”. Questi saggi affrontano temi importanti della politica italiana e sono molto attesi ogni anno.

Vespa è sposato da quasi 50 anni con la magistrata Augusta Iannini. I due hanno due figli, Federico e Alessandro. Entrambi sono seguiti le orme del padre, con Federico che è giornalista e Alessandro che è avvocato.

In conclusione, Bruno Vespa è una figura di spicco nel giornalismo italiano. È noto per il suo lavoro come conduttore e autore di Porta a Porta, ma anche per la sua attività come inviato e giornalista sul campo. È anche uno scrittore prolifico, con una serie di saggi annuali sulla politica italiana. Vespa ha avuto una carriera di successo e ha contribuito in modo significativo al panorama mediatico italiano.

