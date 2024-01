età, malattia, figlie, marito, ex, laurea -La Volta Buona

Vira Carbone è una giornalista e conduttrice televisiva molto famosa, che oggi sarà ospite nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, a La Volta Buona, condotto da Caterino Balivo. Ma chi è Vira Carbone? Vira, il cui nome completo è Elvira Cerbone, è nata il 3 agosto 1965 a Salerno ed è del segno zodiacale del Leone. È una giornalista di successo e si è trasferita a Roma, diventando giornalista pubblicista nel 2003. Ha collaborato a programmi importanti come Donne al Bivio ed è stata inviata di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, per cinque anni.

Vira Carbone ha condotto anche Sabato, domenica & prima, prima accanto a Corrado Tedeschi e Sonia Grey, e poi accanto a Franco Di Maro. Dal 2007 conduce ogni domenica mattina su Rai Uno il programma Il dolce e l’amaro, che approfondisce vari temi di attualità. Nel corso degli anni, ha condotto programmi di successo come Un pensiero stupendo, Le note degli angeli e Unomattina Estate, tra gli altri.

Dal 2014, Vira Carbone conduce il programma Buongiorno benessere su Rai Uno e, dal gennaio 2024, conduce anche La vita è meravigliosa, un programma incentrato sulla salute, sempre su Rai Uno. Oltre alla sua carriera televisiva, Vira Carbone ha anche scritto dei libri. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato La bellezza a fior di pelle, e successivamente ha pubblicato altri libri come Bellezza da bere, Il tuo corpo ti parla e Le età della mente. Il suo ultimo libro, uscito l’anno scorso, si intitola Il cibo ti cura!

Passando alla vita privata della conduttrice e giornalista, Vira Carbone è una persona molto riservata e non ama essere al centro dei gossip e dei pettegolezzi. È stata sposata due volte e ha quattro figlie. La conduttrice ha dichiarato più volte di essere molto cattolica e di chiedere sempre il permesso al parroco prima di prendere l’Eucaristia, a causa del suo matrimonio in seconde nozze. Nel 2008 ha sposato Renzo Lusetti, un politico italiano che è stato anche deputato e parlamentare. Dal matrimonio con Lusetti sono nate tre figlie: Grazia, Isabella e Veronica. La figlia maggiore, Marzia, invece, è nata dal primo matrimonio di Vira Carbone.

In conclusione, Vira Carbone è una giornalista e conduttrice televisiva di successo, che ha lavorato a programmi importanti come Porta a Porta e ha condotto vari programmi su Rai Uno. È anche autrice di diversi libri e ha una vita privata molto riservata, essendo stata sposata due volte e avendo quattro figlie. Oggi sarà ospite a La Volta Buona, condotto da Caterino Balivo, e sicuramente ci riserverà interessanti storie e riflessioni sulla sua carriera e la sua vita.

