età, malattia, Linea Notte, pensione, laurea

Maurizio Mannoni è un noto giornalista e conduttore televisivo, con una lunga carriera legata a format di attualità e politica. È un volto riconoscibile all’interno della Rai, che quest’anno celebra i suoi 70 anni di storia, e Mannoni è stato uno dei suoi rappresentanti più luminosi. È famoso per aver condotto per molti anni il programma “Linea Notte”, diventando un professionista molto apprezzato nel suo campo. Recentemente è stato ospite di Nunzia De Girolamo nel programma “Avanti Popolo” su Rai 3.

Nato il 13 aprile 1957 a La Spezia, Mannoni è cresciuto in una famiglia di giornalisti, suo padre Ugo era anch’egli un professionista del settore. Ha iniziato la sua carriera grazie all’aiuto di Sandro Curzi, che lo ha scoperto quando era ancora giovane. È stato legato principalmente a programmi di approfondimento su Rai 3, come “Ultimo minuto”, “Primo piano”, “Un giorno per sempre” e il “GT Ragazzi”. Per ben 15 anni, fino al 2023, ha condotto il TG3 Linea Notte, un programma di informazione e approfondimento che ha ottenuto un grande successo di pubblico.

Tuttavia, nella primavera del 2023, a causa dei cambiamenti in atto nella Rai, Mannoni è stato sostituito e non ha più condotto il programma nella stagione successiva. La sua sostituta è stata Monica Giandotti a partire dal 2024. Durante la sua carriera, Mannoni ha spesso parlato del problema dell’influenza politica sulla Rai, che secondo lui è sempre esistita, anche durante il periodo “berlusconiano”. Tuttavia, sostiene che Rai 3 e il TG3 abbiano mantenuto una certa indipendenza e autonomia, anche se negli ultimi anni si è verificato un cambiamento di audience che ha portato ad una diminuzione dei fruitori dei servizi offerti dalla Rai.

A causa di un mancato accordo con la Rai per il rinnovo di un’ultima stagione, Mannoni si trova attualmente in ferie forzate in attesa del suo pensionamento. La sua esperienza con la Rai è durata quasi 40 anni e il suo addio all’azienda ha lasciato un amaro sapore in bocca. Riguardo alla sua vita privata, Mannoni è molto riservato. Dopo il prepensionamento, ha dichiarato di dedicarsi principalmente ai giardinetti. È sposato con Laura Perego, giornalista parlamentare di La7, ed ha tre figli di nome Marta, Margherita e Michele. Mannoni è sempre stato una persona riservata e poco interessata alla vita mondana.

In conclusione, Maurizio Mannoni è un giornalista e conduttore televisivo italiano molto noto, particolarmente legato ai programmi di attualità e politica. Ha lavorato per molti anni alla Rai, conducendo con grande successo il TG3 Linea Notte. Tuttavia, a causa dei cambiamenti in atto nella Rai, Mannoni è stato sostituito e si trova ora in attesa del pensionamento. È una persona riservata, che ha sempre preferito dedicarsi al lavoro piuttosto che alla vita mondana. La sua carriera è stata lunga e apprezzata, ma l’addio alla Rai ha lasciato in lui un sentimento di amarezza.

