età, malattia, patrimonio, marito, figli, dove abita, Verissimo

Iva Zanicchi è una figura femminile molto attiva nel mondo della televisione e della musica. Ha anche un passato importante come cantante, avendo vinto per ben tre volte il Festival di Sanremo. È riconoscibile come conduttrice di programmi di successo come “Ok, il prezzo è giusto” e si distingue per la sua grinta e personalità, che l’hanno contraddistinta anche in politica.

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio ed è attualmente di 84 anni. È la terza di quattro figli. Fin da bambina, ha mostrato interesse per il canto e ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica negli anni ’60. La sua voce importante e ben impostata le ha permesso di esibirsi in diverse occasioni televisive, come il programma “Voci Nuove Disco d’Oro” del 1961. Nel 1962 ha preso lezioni di canto e l’anno successivo ha pubblicato il suo primo disco, che includeva canzoni come “Zero in amore” e “Come un tramonto”. Successivamente ha pubblicato “Come ti vorrei”. Nel 1965 ha debuttato a Sanremo con la canzone “I tuoi anni più belli” e due anni dopo ha vinto il primo Festival di Sanremo con la canzone “Non pensare a me”. Nel 1969 ha vinto il Festival di Sanremo per la seconda volta con la famosa canzone “Zingara”, eseguita insieme a Bobby Solo. Nel 1974 ha vinto il suo terzo Festival di Sanremo con “Ciao cara come stai?”. Negli anni ’80 ha iniziato a dividere il suo tempo tra televisione e musica e negli anni ’90 si è dedicata principalmente alla televisione, conducendo numerosi programmi di successo come “Ok, il prezzo è giusto”, che ha condotto fino al 2000. Negli anni successivi è tornata a cantare come ospite e opinionista.

Iva Zanicchi è stata da sempre legata al partito Forza Italia e ha avuto un ruolo politico come Eurodeputata, anche con il Partito delle Libertà. Tuttavia, ha deciso di abbandonare la politica nel 2009. Ha partecipato anche all’edizione 2022 del Festival di Sanremo e due anni prima ha condotto il programma “D’Iva”, che celebra i suoi 60 anni di carriera.

Attualmente, Iva Zanicchi vive in una lussuosa villa nella Brianza con Fausto Pinna, con cui è legata dal 1986. Quando era più giovane, è stata a lungo legata ad Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia di nome Michela, nata nel 1967.

In conclusione, Iva Zanicchi è una figura molto nota nel mondo della televisione e della musica italiana. Ha avuto una carriera di successo come cantante, vincendo tre volte il Festival di Sanremo. È anche una conduttrice molto popolare, soprattutto per il suo lungo periodo di conduzione del programma “Ok, il prezzo è giusto”. Ha anche avuto un ruolo politico come Eurodeputata, ma ha deciso di ritirarsi dalla politica nel 2009. Attualmente vive nella Brianza con il suo compagno Fausto Pinna.

