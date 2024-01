età, moglie, genitori, film, Tali e Quali, figli

Giorgio Panariello, attore e caratterista molto famoso, è conosciuto per la sua partecipazione a numerosi show e film di successo. Oltre a questo, è anche giudice del format di Mediaset Tali e Quali, in cui individua persone dotate di straordinarie capacità di imitazione, sia dal punto di vista estetico che talentuoso. Panariello è uno dei giudici fissi del programma e si distingue anche per il suo impegno sociale. È ancora molto attivo in televisione in vari ruoli.

Nato a Firenze il 30 settembre del 1960, Giorgio Panariello ha attualmente 63 anni. Sebbene sia fiorentino di nascita, la sua famiglia ha origini napoletane. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero di Marina di Massa, Panariello ha iniziato a lavorare molto giovane in un cantiere navale per il Carnevale di Viareggio negli anni ’70 e ’80. Tuttavia, nel 1981 ha deciso di abbandonare questo lavoro per inseguire il suo sogno di diventare deejay e imitatore presso Radio Forte dei Marmi. Iniziò a esibirsi in imitazioni, specialmente di Renato Zero. Successivamente, si trasferì a Versilia dove fondò il gruppo comico chiamato “I Lambrettomani”. Durante questo periodo, Panariello incontrò il futuro regista Leonardo Pieraccioni e il conduttore Carlo Conti, diventando anche amico di Renato Zero. Grazie al sostegno di Renato Zero, Panariello fu introdotto nel format televisivo “Succo d’Arancia” insieme a Pieraccioni, con il quale formò il gruppo teatrale “Fratelli d’Italia”, nato dall’idea di Panariello negli anni ’80.

Giorgio Panariello divenne famoso in televisione a partire dal 1992, dove imitò molti personaggi famosi, tra cui Renato Zero e Corrado, oltre a inventarne di nuovi. Ha anche condotto una edizione del Festival di Sanremo. Nel cinema, fece il suo debutto nel film “Albergo Roma”, mentre nel 1999 fece il suo debutto come regista nel film “Bagnomaria”. Oggi continua la sua carriera come attore comico e teatrale.

Panariello ha avuto una relazione lunga e molto conosciuta con la ballerina Dalila Frassinato, che è durata fino al 2016. Nonostante la fine della relazione, il comico toscano ha dichiarato che il rapporto si è concluso in buoni termini. Al momento, Giorgio Panariello non ha figli ed è sentimentalmente legato a Claudia Maria Capellini, PR e modella. Tuttavia, non hanno mai parlato di matrimonio fino ad ora.

In conclusione, Giorgio Panariello è un attore e caratterista molto noto che ha avuto successo grazie alla sua partecipazione a numerosi show e film di successo. È anche giudice nel format televisivo Tali e Quali ed è molto attivo in televisione in vari ruoli. Nato a Firenze nel 1960, Panariello ha iniziato a lavorare come imitatore e deejay dopo aver abbandonato il suo lavoro in un cantiere navale. Ha ottenuto grande successo nella sua carriera televisiva, imitando personaggi famosi e conducendo il Festival di Sanremo. Nel cinema, ha debuttato come attore e regista. Nonostante una relazione terminata con Dalila Frassinato, Panariello è attualmente legato sentimentalmente a Claudia Maria Capellini.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, moglie, genitori, film, Tali e Quali, figli