età, oggi, malore, salute, moglie, Verissimo

Stefano Tacconi è un ex calciatore di grande successo, particolarmente amato nel mondo del calcio. Dopo aver affrontato una malattia che lo ha colpito duramente, ha dovuto affrontare momenti estremamente difficili. Tuttavia, fortunatamente la sua salute è migliorata e ha avuto una seconda possibilità nella vita.

Nato a Perugia il 13 maggio 1957, Tacconi ha attualmente 65 anni ed è del segno del Toro. È stato un portiere italiano di grande talento e il suo nome è stato principalmente associato alla Juventus, squadra in cui ha giocato per più di dieci anni, durante il periodo migliore della sua carriera sportiva.

Tacconi è noto per essere l’unico portiere ad aver vinto cinque competizioni UEFA per club. Con un’altezza di un metro e 88 centimetri, le sue parate sono diventate leggendarie.

Nel 2022, il campione è stato colpito da un aneurisma cerebrale, che lo ha costretto ad affrontare momenti estremamente difficili. Inizialmente, le sue condizioni erano gravi e ha dovuto intraprendere un percorso di riabilitazione. Solo dopo oltre un anno dal malore, la sua salute è finalmente migliorata e ha potuto fare ritorno a casa nell’ottobre del 2023.

Dopo il miglioramento della sua salute, Tacconi ha rilasciato alcune interviste in cui ha dichiarato che la malattia lo ha cambiato profondamente. Ha ammesso di essersi sentito invincibile in passato, ma ora ha compreso i suoi limiti. La vita gli ha concesso una seconda possibilità e lui l’ha colta al volo.

Dal punto di vista della vita privata, Tacconi è stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio è stato con Paola Vincenzoni, un amore nato quando entrambi erano giovani a Spoleto. Tuttavia, dopo un certo periodo, i due si sono separati.

In seguito, Tacconi si è sposato con Paola Speranza, con cui ha avuto quattro figli: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria Maria. Durante il periodo della malattia, la sua famiglia è stata al suo fianco, offrendogli tutto il supporto necessario. Si è sentito amato e coccolato da coloro che gli stavano più vicino.

Il malore di Tacconi è avvenuto mentre si trovava in compagnia del figlio Andrea, che lo ha sostenuto per evitare che crollasse a terra. I soccorsi sono arrivati tempestivamente per fornire l’assistenza necessaria.

In conclusione, Stefano Tacconi è un ex calciatore di grande successo che ha affrontato momenti difficili a causa di una malattia. Fortunatamente, la sua salute è migliorata e ha avuto una seconda possibilità nella vita. La sua carriera calcistica è stata caratterizzata da grandi successi, soprattutto con la Juventus. La sua vita privata è stata segnata da due matrimoni e quattro figli, che gli sono stati vicino durante il periodo della malattia. Tacconi è un esempio di resilienza e determinazione, dimostrando che è possibile superare le avversità e tornare più forte di prima.

