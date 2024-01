età, origini, Mare Fuori, Instagram, aggressione, Le Iene

Artem Tkachuk, un giovane attore di successo, è stato ospite nella puntata di Le Iene del 23 gennaio 2024. Conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Pino nella serie Mare Fuori, Artem è considerato uno degli attori emergenti più promettenti in Italia.

Nato il 7 luglio 2000 in Ucraina, Artem è cresciuto ad Afragola, in provincia di Napoli. Inizialmente appassionato di sport, sognava di diventare un campione di boxe. Tuttavia, una serie di coincidenze lo hanno portato ad intraprendere la carriera di attore. Durante le fasi di casting per Gomorra, si trovava casualmente vicino a un bar della sua città e fu notato da Massimiliano Pacifico, alla ricerca di un attore per il film La paranza dei bambini. Artem fu selezionato per interpretare il personaggio di Tyson e questo ruolo gli diede grande visibilità.

Il vero successo per Artem è arrivato con il personaggio di Pino nella serie Mare Fuori. Grazie a questa interpretazione di un personaggio tormentato, di origini ucraine come lui, Artem ha acquisito grande notorietà e ha avuto l’opportunità di partecipare a eventi prestigiosi come il Festival di Cannes.

Nel 2019, purtroppo, Artem è stato vittima di un’aggressione. Mentre si trovava con un amico a Via Calabritto, è stato circondato da un gruppo di ragazzi. Fortunatamente è riuscito a scappare insieme al suo amico e ha subito solo ferite lievi durante la fuga.

Nel 2022, Artem ha preso parte al film Nostalgia di Mario Martone, interpretando il ruolo di Oreste da giovane. Non si sa molto della sua vita privata, poiché è molto riservato, ma su Instagram è molto seguito. Spesso pubblica post legati alle sue passioni, come la boxe e i viaggi.

È interessante notare che Artem Tkachuk è considerato uno degli attori più promettenti della sua generazione in Italia. La sua carriera è in costante ascesa e si prevede che continuerà a ottenere ruoli di rilievo nel mondo dello spettacolo.

In conclusione, Artem Tkachuk è un giovane attore di origine ucraina che ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Pino nella serie Mare Fuori. Nonostante la sua giovane età, ha già partecipato a importanti produzioni cinematografiche e televisive, dimostrando un talento innato. Con la sua riservatezza e la sua passione per la boxe e i viaggi, Artem sta conquistando il cuore del pubblico italiano e si prospetta un futuro brillante nella sua carriera artistica.

