età, padre a 16 anni, malattia, moglie, figli, Piazza Pulita

Carlo Calenda, una figura politica di spicco e conosciuta, è anche un dirigente d’azienda di successo. È uno dei volti principali della politica italiana, attualmente senatore della Repubblica Italiana e segretario del partito Azione, di cui è anche fondatore. Carlo Calenda è stato ospite della puntata del 25 gennaio 2024 del programma Piazza Pulita, su La7.

Nato a Roma nel 1973, Carlo Calenda ha oggi 50 anni. È un “figlio d’arte”, essendo il figlio di Fabio Calenda e la regista Cristina Comencini. È inoltre nipote del regista Luigi Comencini dal lato materno. Cresciuto nel quartiere di Roma Prati, ha avuto un piccolo ruolo nello sceneggiato “Cuore” quando aveva solo 11 anni, interpretando il personaggio di Enrico Bottini. Durante gli anni del liceo classico, ha iniziato a lavorare come consulente finanziario, vendendo fondi di investimento e polizze porta a porta. Successivamente, ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Dopo aver lavorato per società finanziarie, ha fatto il suo ingresso in politica con l’associazione Italia Futura, fondata da Montezemolo. È poi diventato viceministro dello Sviluppo economico, mantenendo questa carica anche durante il governo Renzi nel 2016.

In gioventù, Carlo Calenda ha fatto parte della Federazione Giovanile Comunista Italiana, la branca giovanile del Partito Comunista Italiano. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua formazione politica. Dopo un breve periodo di tempo nel Partito Democratico, nel 2019 ha fondato il partito Azione. Poco dopo, si è candidato come Sindaco di Roma in modo praticamente autonomo, ottenendo quasi il 20% delle preferenze.

Successivamente, è stato eletto europarlamentare con 275.161 preferenze, carica che ha mantenuto fino al 2022. Nello stesso anno, è diventato senatore della Repubblica Italiana, a partire dal 13 ottobre 2022. Il suo rapporto politico con Matteo Renzi, con il quale ha collaborato a lungo già ai tempi del Partito Democratico, ha portato a una forma iniziale di unione tra i partiti da loro fondati, Azione e Italia viva. Tuttavia, questa unione non è durata a lungo.

Carlo Calenda ha avuto un figlio da una relazione quando aveva solo 16 anni. L’arrivo della sua primogenita lo ha reso immediatamente responsabile, anche se in precedenza si considerava un ragazzo “scapestrato”. Da diversi anni, è sposato con Violante Guidotti Bentivoglio, con cui ha avuto altri tre figli. Durante una recente intervista, Carlo Calenda ha rivelato che sua moglie è affetta da una forma di leucemia.

La partecipazione di Carlo Calenda alla puntata di Piazza Pulita del 25 gennaio 2024 su La7 ha sicuramente suscitato un grande interesse. Questa figura politica di rilievo continua a essere al centro dell’attenzione mediatica grazie al suo ruolo nel partito Azione e al suo impegno a livello nazionale e locale. La sua esperienza come dirigente d’azienda e la sua formazione politica lo rendono una figura poliedrica e di grande rilievo nel panorama politico italiano.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, padre a 16 anni, malattia, moglie, figli, Piazza Pulita