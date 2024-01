età, Vita in Diretta, altezza, malattia, vita privata

Giuseppe di Tommaso è un giornalista e inviato di La Vita In Diretta, uno dei programmi di servizio pubblico più apprezzati della Rai. Conosciuto come “Artigiano della Televisione”, ha coperto diverse storie di grande impatto sociale e culturale in tutto il mondo.

Nato a Tursi, in provincia di Matera, nel 1978, Giuseppe di Tommaso ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con diverse testate locali. Ha anche avuto esperienze teatrali nella compagnia “Anime di Carta”. Alla fine degli anni ’90 è entrato a far parte del giornalismo Rai come inviato per Rai International.

Dopo aver fatto esperienza sul campo, nel 2005 è stato scelto per far parte del team de La Vita In Diretta. Nel corso degli anni ha lavorato anche per Miss Italia su Rai1 e per tre anni ha lavorato nella trasmissione Sabato e Domenica. Ha preso parte a vari servizi come inviato, incluso un reportage sui campi profughi in Libano nel 2008. Ha collaborato anche con format come UnoMattina Estate e Linea Blu.

Oltre al giornalismo, Giuseppe di Tommaso si è dedicato anche a temi sociali, realizzando cortometraggi che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio letterario Carlo Levi, La Torre d’Oro, il Premio Associazione no Aids onlus, il Premio Heraclea e il Rabatana d’Oro. Ha pubblicato anche un libro intitolato “NoVia”.

Nel 2021, Giuseppe di Tommaso è diventato ancora più famoso per aver trovato il piccolo Nicola Tanturli, un bambino di pochi anni che era caduto vicino a un burrone durante le riprese de La Vita In Diretta a Mugello, vicino a Firenze. La sua serietà e compostezza sono molto apprezzate, ma rimane molto riservato sulla sua vita privata. Si sa solo che ha un profondo legame con sua madre.

Immagine: [qui viene mostrata un’immagine di Giuseppe di Tommaso]

In conclusione, Giuseppe di Tommaso è un giornalista e inviato molto apprezzato, noto per il suo lavoro su La Vita In Diretta. Ha coperto storie di grande impatto sociale e culturale in tutto il mondo ed è stato riconosciuto con numerosi premi. Nonostante la sua fama, rimane molto riservato sulla sua vita privata.

