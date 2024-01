età, vita privata, ex moglie, periodo difficile, Striscia la Notizia

Marco Della Noce è un noto comico e cabarettista italiano che ha conquistato il pubblico dagli anni 2000. È diventato famoso grazie alle sue partecipazioni a programmi televisivi come Drive In, Zelig e Mai dire Goal. Nonostante abbia attraversato un periodo di crisi, è riuscito a tornare in carreggiata e a rilanciare la sua carriera.

Nato il 23 gennaio 1958 a Milano, Marco Della Noce ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo italiano nel 1984 insieme a Cesare Gallarini nel duo comico chiamato La Carovana. Grazie al loro talento, hanno partecipato al Festival nazionale del Cabaret, ottenendo il premio della critica. Successivamente, sono stati notati da Antonio Ricci, che li ha ingaggiati per il programma comico Drive In su Italia 1. Negli anni ’90, Marco ha iniziato a collaborare con la Gialappa’s Band nel programma Mai dire Goal e ha fatto il suo esordio nel cinema nel film La grande prugna.

Nel 1998, Marco Della Noce è salito per la prima volta sul palco di Zelig, interpretando il personaggio di Oriano Ferrari, il capomeccanico della Ferrari noto per i suoi scherzi al pilota Sochmacher. Oltre alla sua carriera comica, Marco ha lavorato anche come doppiatore per la Disney nei film di Cars 2 e 3. Inoltre, ha partecipato al programma comico Made in Sud su Rai Due e ha vestito i panni di Capitan Ventosa come inviato per Striscia la Notizia, sostituendo Luca Cassol.

Nella sua vita privata, Marco Della Noce è stato sposato e ha dei figli, anche se non sono disponibili molte informazioni su di loro. Nel 2016, ha affrontato un periodo molto difficile, sia dal punto di vista personale che economico, a seguito della separazione dalla moglie. Questo ha portato a una situazione di ristrettezze finanziarie, tanto che Marco ha rivelato di aver vissuto per un periodo in macchina perché non poteva permettersi una casa a causa delle spese sostenute per il divorzio e il mantenimento dei figli.

Durante questo periodo difficile, Marco ha dichiarato di aver sofferto di depressione, ma è riuscito a superarla grazie al sostegno dei suoi figli. Tuttavia, va detto che la versione dei fatti è controversa, poiché la moglie, tramite il suo avvocato, ha smentito le affermazioni riguardanti il mantenimento dei figli, attribuendole al suo stile di vita. Inoltre, Marco ha parlato anche di innumerevoli somme da pagare al fisco.

Nonostante tutte queste difficoltà, nel 2018 Marco Della Noce è riuscito a risollevarsi e ha ricominciato a esibirsi con i suoi spettacoli. Ha aperto anche un account Instagram per rimanere più vicino ai suoi fan. Tuttavia, il rapporto con la sua ex moglie rimane freddo.

In conclusione, Marco Della Noce è un comico e cabarettista italiano che ha conquistato il pubblico grazie alle sue partecipazioni a programmi televisivi di successo. Nonostante abbia affrontato un periodo difficile nella sua vita personale ed economica, è riuscito a superare le difficoltà e a rilanciare la sua carriera. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione.

