Fabrizio Biggio: età, moglie, figli, carriera, Viva Rai 2

Fabrizio Biggio è un famoso attore e conduttore televisivo italiano. Nato a Firenze nel 1974, ha attualmente 49 anni. Cresciuto in una famiglia mista, con madre francese e padre pugliese, ha frequentato il Liceo classico Michelangelo prima di avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Biggio è sposato con Valentina De Ceglie, di cui si sa poco. Valentina lavora nel mondo della televisione, probabilmente dietro le quinte, ed è appassionata di crochet. Ha aperto una pagina Instagram chiamata Mini Molly Crochet, dove condivide le sue creazioni fatte a mano, come borse e arredi per la casa. Dal loro amore sono nati due figli, Alo e Bianca.

In una recente intervista, Biggio ha ammesso di essere molto disordinato, tanto da non accorgersi nemmeno di un calzino per terra per settimane. Questo ha causato problemi con le sue ex amanti, che non accettavano il suo disordine. Valentina, al contrario, ha accettato questa caratteristica di Biggio e i due sono una coppia stabile da molto tempo. Valentina è amica di Alessia Marcuzzi e Katia Follesa, che sostengono le sue idee.

Fin da piccolo, Fabrizio Biggio ha mostrato interesse per il cinema e il teatro, iniziando a recitare sin da giovane. Nel 1997 ha fatto il suo esordio in televisione con “La zanzara in classe” e presto è diventato un volto noto su MTV, dove ha presentato diversi programmi. Il vero successo è arrivato nel 2000, quando ha formato con l’amico Francesco Mandelli il duo comico “I Soliti Idioti”. La coppia ha creato uno dei duo comici più divertenti degli ultimi anni e si sono esibiti due volte al Festival di Sanremo, nel 2012 e nel 2015, con la canzone “Vita d’Inferno”. Da allora, Fabrizio Biggio è diventato un attore, conduttore e comico molto famoso in Italia.

In conclusione, Fabrizio Biggio è un attore e conduttore televisivo italiano che ha raggiunto il successo grazie al suo talento comico. Nato a Firenze nel 1974, ha iniziato a recitare sin da giovane e ha ottenuto notorietà grazie alle sue apparizioni su MTV. Il suo grande successo è arrivato con il duo comico “I Soliti Idioti”, formato con Francesco Mandelli, che li ha portati a esibirsi al Festival di Sanremo. Biggio è sposato con Valentina De Ceglie e ha due figli. Nonostante sia noto per il suo disordine, ha trovato in Valentina una compagna che lo accetta per quello che è. La sua carriera è ancora in corso e continua a regalare al pubblico italiano momenti di risate e divertimento.

