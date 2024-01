Fate The Winx Saga continua con un fumetto: la trama inizia con Bloom nel Regno delle Tenebre (FOTO)

La serie Netflix “Fate: The Winx Saga” continuerà la sua storia attraverso una graphic novel chiamata “Fate: The Winx Saga vol. 1 Dark Destiny”. Dopo la cancellazione della serie dopo due stagioni, i fan sono rimasti delusi dalla mancanza di una terza stagione. Tuttavia, Netflix ha deciso di narrare la storia attraverso questa nuova forma di narrazione. La graphic novel, scritta da Olivia Cuartero Briggs e illustrata da Christianne Gillenardo-Goudreau, sarà pubblicata nel luglio 2024, ma non si sa ancora quando uscirà in Italia. La notizia della serie a fumetti è stata annunciata da Papercutz durante il panel ufficiale delle Winx al Comic Con 2023 di New York City. Le prime immagini del fumetto sono state rivelate in esclusiva da ScreenRant. La trama della graphic novel si svolge poco dopo che Bloom entra nel Regno delle Tenebre alla ricerca di sua madre. I suoi amici si trovano ad affrontare un nuovo anno di lezioni, insieme a nuovi studenti e nuove sfide, mentre cercano di adattarsi alla loro nuova normalità senza Bloom. Durante questo periodo, la scuola viene attaccata da poteri fatati mai visti prima, mettendo gli eroi di fronte a un mistero e a un nemico che potrebbero distruggerli. La graphic novel darà ai fan la possibilità di scoprire la trama che sarebbe stata affrontata nella terza stagione della serie, rispondendo a domande come il mistero della madre di Bloom e il passato di Beatrix. Nonostante sembri che il personaggio di Beatrix sia morto alla fine della seconda stagione, nei primi schizzi del fumetto viene mostrato che il personaggio è ancora vivo, suggerendo che scopriremo di più su di lei. Inoltre, c’è la possibilità che le Trix, le antagoniste della serie, facciano la loro comparsa, dato che è stato rivelato nella stagione precedente che Beatrix ha due sorelle. La graphic novel permetterà ai fan di immergersi ancora di più nel mondo delle Winx e di continuare a seguire le avventure dei loro personaggi preferiti. Nonostante la cancellazione della serie, questa nuova forma di narrazione offre una nuova speranza per gli appassionati di “Fate: The Winx Saga”. In sintesi, la serie continuerà attraverso una graphic novel che permetterà ai fan di scoprire la trama che sarebbe stata affrontata nella terza stagione. Scritta da Olivia Cuartero Briggs e illustrata da Christianne Gillenardo-Goudreau, la graphic novel offrirà la possibilità di continuare a seguire le avventure delle Winx e dei loro amici. L’uscita del fumetto è prevista per luglio 2024.

