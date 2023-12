Faticherete a crederlo, ma la chiacchierata scena della vasca non è la più sconvolgente di Saltburn

Saltburn è un film molto discusso al momento. Ha attirato l’attenzione del pubblico grazie a diverse scene scioccanti, tra cui quella della vasca da bagno. Tuttavia, c’è una sequenza ancora più cupa e sconvolgente verso la fine del film. La storia ruota intorno ai personaggi di Oliver e Felix, due studenti di Oxford con vite diverse ma che si ritrovano a Saltburn. Oliver si rivela essere un manipolatore freddo e spietato, diviso tra l’odio e l’amore per Felix. La scena della vasca da bagno, in cui Oliver beve l’acqua rimasta dopo che Felix si è masturbato, ha suscitato molte discussioni e reazioni da parte del pubblico. Tuttavia, la scena più disturbante è quando Oliver si denuda e si struscia sul terriccio della tomba di Felix sotto la pioggia dopo la morte dell’amico. Questa scena ha suscitato reazioni ancora più forti e inquietanti. È interessante notare che questa sequenza non era originariamente prevista in modo così esplicito, ma è stata una scelta degli attori e della regista durante le riprese. In conclusione, nonostante la discussa scena della vasca da bagno, il film Saltburn presenta una sequenza ancora più sconcertante e disturbante che ha catturato l’attenzione del pubblico.

