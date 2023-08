Feralpisalò: arriva bomber La Mantia

La Feralpisalò neopromossa in Serie B, ha il suo nuovo bomber, si tratta di Andrea La Mantia, che arriva dalla SPAL.

La squadra allenata da Vecchi, si regala così un attaccante che può fare la differenza in cadetteria e lo ha annunciato nella giornata di oggi. Va ricordato che i lombardi nel primo turno di Coppa Italia hanno eliminato il Vicenza vincendo 2-1, grazie alle reti nel primo tempo di Di Molfetta e Felici, inutile il gol nella ripresa degli ospiti siglato da Laezza.

Nel prossimo turno la Feralpisalò sfiderà in un grande match il Torino di Juric.

Feralpisalò: il comunicato ufficiale dell’acquisto di La Mantia

Con questo comunicato la società ha ufficializzato l’arrivo del nuovo attaccante: “Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dalla S.P.A.L., a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia. L’attaccante, classe 1991, ha firmato un contratto con i leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Ad Andrea, il più cordiale benvenuto a Salò”.

Non è specificato nel comunicato ma la formula dell’acquisto dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. La Mantia nella scorsa stagione ha segnato cinque reti in 34 presenze con la maglia della SPAL, ma vanta un ottimo curriculum in Serie B con 56 gol e 17 assist in 181.

Il calciatore ha anche esperienze in Serie A, dove ha esordito con la maglia del Lecce a 28 anni e poi anche con l’Empoli. Nella massima serie ha collezionato 30 presenze e 4 gol.

Ora è pronto per mettersi a disposizione della sua nuova squadra ed ha una gran voglia di ritornare agli splendori di qualche anno fa.

E’ sicuramente un colpo di spessore per i lombardi, che aspirano ad una salvezza tranquilla anche trascinati dai gol e dall’esperienza dell’attaccante nato a Marino in provincia di Roma il 6 maggio 1991. In bocca al lupo per la sua nuova avventura.