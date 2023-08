Feralpisalò cerca l’impresa in Coppa Italia a Torino: le formazioni ufficiali

La Feralpisalò dopo aver superato il Vicenza nel primo turno tra qualche minuto scende in campo all’Olimpico Grande Torino contro i granata (21:15), per tentare l’impresa di raggiungere i 16esimi della competizione.

Feralpisalò: alla ricerca dell’impresa

Comunque vada la partita di stasera sarà un’ottima vetrina per la squadra guidata da mister Vecchi, perchè sarà una gara storica per i neopromossi in Serie B.

Nel calcio è comunque tutto possibile e sognare non costa nulla, quindi la squadra scenderà in campo per onorare al meglio la competizione e se non dovesse riuscire nell’impresa cercherà almeno di non sfigurare.

Il tecnico Vecchi si affiderà al collaudato 4-3-3- con La Mantia al centro dell’attacco con ai lati Compagnon e Guerra.

Torino-Feralpisalò: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della sfida valida per i 32esimi della Coppa Italia:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria A disp. Gemello, Popa, Dellavalle, N’Guessan, Dembele, Singo, Bayeye, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Verdi, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra. A disp. Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Verzeletti, Giorgi, Musatti, Balestrero, Franzolini, Sau, Gjyla, Felici. All. Vecchi

Tutti a Salò sperano nel miracolo!