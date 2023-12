Nella prossima puntata di Un posto al sole, in onda il 15 dicembre 2023, si sviluppano diverse trame interessanti. Ida e Diego sembrano avere un sentimento reciproco, ma questo preoccupa Marina e Roberto. Per allontanare Ida, i due trovano un modo ingegnoso, ma potrebbe nascondersi qualcosa di più pericoloso dietro questa decisione. Nel frattempo, Ornella sta pensando di fare domanda per il prepensionamento, mentre Samuel si rende conto che deve prendere una decisione importante riguardo alla sua relazione con Micaela. Speranza spera ancora di poter salvare la sua relazione con Samuel, ma Mariella e Guido notano la situazione e decidono di intervenire. Niko, invece, crede che Alberto stia pianificando di ritrovare Clara, ma la realtà è diversa. Per quanto riguarda lo streaming della puntata, è possibile guardarla su Rai 3 o tramite RaiPlay, previa registrazione gratuita. In conclusione, la puntata promette di essere piena di colpi di scena ed emozioni, quindi non resta che sintonizzarsi su Rai 3 per scoprire come si svilupperanno le vicende dei personaggi di Un posto al sole.

Continua a leggere su MediaTurkey: Ferri e Marina trovano una scusa per allontanare Ida: anticipazioni su Un Posto al Sole del 15 dicembre