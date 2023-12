Film di Natale in tv 2023-2024: la programmazione su Rai e Mediaset

Durante le festività natalizie, Rai e Mediaset offrono una programmazione televisiva dedicata al Natale con una selezione di film natalizi e altre sorprese. Sia Rai che Mediaset hanno preparato un palinsesto appositamente per i giorni di festa, offrendo ai telespettatori una varietà di film da vedere a Natale 2023-2024 in TV. Saranno trasmessi sia vecchi classici che prime visioni, regalando serate di divertimento e spensieratezza. I giorni che precedono il Natale e fino all’Epifania saranno riempiti di film natalizi, inclusi i cinepanettoni di Christian De Sica e Massimo Boldi, le ultime opere di Alessandro Siani e i film cult di Aldo, Giovanni e Giacomo. Rai e Mediaset hanno annunciato una lista di film da trasmettere durante le festività, tra cui “La banda dei Babbi Natale”, “Un Natale da Corgi”, “Il Grinch”, “Una poltrona per Due” e molti altri. Sarà un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia e godersi serate piene di emozioni, risate e magia grazie alla programmazione dei canali Rai e Mediaset.

