Film di Natale in tv per il 24 e 25 dicembre 2023: la programmazione

Durante il 24 e il 25 dicembre 2023, i principali canali televisivi trasmetteranno una selezione di film natalizi per intrattenere grandi e piccini. Rai e Mediaset offriranno una varietà di pellicole adatte a tutta la famiglia, tra cui alcuni classici e film più recenti che celebrano l’amore e i buoni sentimenti. Su Canale 5, il 24 dicembre, in prima serata verrà trasmesso “Elisa – Buon Natale anche a te”, con la partecipazione di vari ospiti musicali. Il 25 dicembre, Canale 5 presenterà il “Concerto di Natale” con Federica Panicucci. Italia 1 invece proporrà il classico “Una poltrona per due” il 24 dicembre e “Miracolo sulla 34esima strada” in prima serata il giorno di Natale. Su Rete Quattro, il film “Un amore tutto suo” sarà trasmesso la sera della Vigilia, mentre il 25 dicembre verrà presentato “Hachiko”. La programmazione Rai includerà “Remi” su Rai 1 il 24 dicembre, seguito dai classici Disney come “La sirenetta” e il live action di “Dumbo” nei giorni successivi. Su Rai 2, il film “Natale a Roma” avrà la sua prima visione assoluta il 24 dicembre, seguito da una maratona di film natalizi. Rai 3 trasmetterà il classico “Natale in casa Cupiello” nella serata della Vigilia e “La vita è meravigliosa” il giorno di Natale. Su Rai Kids, saranno trasmessi tutti gli episodi della serie “Me contro Te: La famiglia reale” il 25 dicembre. Per gli amanti degli Hobbit, ci sarà la possibilità di vedere “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello” su un canale e “Il peggior Natale della mia vita” su un altro il 24 dicembre, seguiti da “Il Signore degli Anelli – Le due torri” e “Indovina chi viene a cena a Natale?” il giorno di Natale. Questa è solo una selezione della vasta programmazione di film natalizi disponibili in televisione durante il periodo delle festività. Sia Rai che Mediaset offrono un’ampia scelta per trascorrere momenti speciali e magici in compagnia dei propri cari. Quindi, preparatevi a rilassarvi e divertirvi durante le serate di Natale in famiglia. Buon Natale!

