Flavio Insinna: età, vita privata, carriera, compagna

Flavio Insinna, nato a Roma nel 1965, aveva inizialmente il sogno di entrare nell’Arma dei Carabinieri, ma alla fine ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione. Dopo aver frequentato il liceo classico, si è iscritto alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen per coltivare il suo talento. Successivamente, ha proseguito la sua formazione presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, dove ha avuto l’opportunità di seguire il maestro Gigi Proietti, consolidando le sue abilità e scoprendo la sua vocazione per la recitazione.

La carriera di Insinna ha avuto inizio nel 1990, quando ha fatto il suo debutto a teatro. Parallelamente alla sua carriera teatrale, ha iniziato ad apparire anche sul piccolo schermo, recitando in film come “Metronotte” e “Il partigiano Johnny” nel 2000. Ha poi intrapreso la strada delle fiction televisive, ottenendo molta visibilità grazie al ruolo del Capitano Flavio Anceschi nella serie “Don Matteo”. Nel 2006, ha fatto il suo debutto come conduttore televisivo nel programma “Affari tuoi”, ottenendo un notevole successo.

Oltre alla sua carriera televisiva, Insinna ha continuato ad apparire in altre fiction come “Ho sposato uno sbirro”, dove ha interpretato il Commissario Diego Santamaria. Ha anche presentato programmi come “La Corrida” nel 2011 e “Affari tuoi” nel 2013. Nel 2013, ha partecipato come giurato a “Tale e Quale Show”. Attualmente, è giudice speciale nella stessa trasmissione, condotta da Carlo Conti su Canale 5.

Nella sua vita privata, Insinna ha incontrato la sua compagna durante le riprese di “Affari tuoi”. Inizialmente, hanno cercato di mantenere la loro relazione lontano dai riflettori, ma alla fine hanno deciso di renderla pubblica. Nonostante il loro amore reciproco, hanno deciso di non avere figli. Insinna ha spiegato che sarebbe un padre poco presente a causa dei suoi impegni professionali, quindi ha preferito non avere figli. Tuttavia, i suoi genitori sono sempre stati presenti nella sua vita.

In conclusione, Flavio Insinna è un attore italiano nato a Roma nel 1965. Dopo aver seguito la sua passione per la recitazione, ha avuto successo sia a teatro che in televisione. Ha interpretato ruoli memorabili in serie come “Don Matteo” e “Ho sposato uno sbirro”, oltre ad aver condotto programmi televisivi come “Affari tuoi” e “La Corrida”. Attualmente, è un giudice speciale in “Tale e Quale Show”. Nella sua vita privata, ha una relazione con la sua compagna, ma hanno deciso di non avere figli a causa dei suoi impegni professionali.

Continua a leggere su MediaTurkey: Flavio Insinna: età, vita privata, carriera, compagna