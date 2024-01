Francesco Facchinetti moglie, chi è Wilma Helena Faissol? età, figli, lavoro

Francesco Facchinetti, noto personaggio televisivo italiano, sarà protagonista di uno scherzo de Le Iene, in onda questa sera su Italia Uno. Mentre si prepara per questa avventura televisiva, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, concentrandoci in particolare sulla sua moglie, Wilma Helena Faissol.

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti, i due si sono sposati nel 2014 e quest’anno festeggeranno 10 anni di matrimonio. Ma chi è Wilma?

Wilma Helena Faissol è nata a Rio De Janeiro, in Brasile, il 2 febbraio 1982. Attualmente ha quasi 42 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Wilma è una fashion blogger di grande successo e lavora nel settore moda, con particolare attenzione alle nuove tecnologie.

Dopo essersi laureata in Brasile, Wilma ha iniziato a lavorare in un ospedale. Ha svolto questa professione per sei anni, ma ha raccontato di aver vissuto esperienze che le hanno cambiato la vita, immergendola nella sofferenza e nel dolore.

Decisa a cambiare vita, Wilma ha lasciato il Brasile e si è trasferita a New York, dove ha lavorato nell’ufficio di comunicazione e marketing della stilista Vera Wang. Successivamente si è trasferita in Italia, dove ha iniziato la sua carriera come fashion blogger e influencer.

Prima di incontrare Francesco Facchinetti, Wilma ha avuto una relazione lunga e importante dalla quale è nata sua figlia, Charlotte Olympia Faissol Muller. Non sono disponibili informazioni sull’identità del padre.

La coppia formata da Francesco Facchinetti e Wilma è molto affiatata. I due hanno raccontato di essersi conosciuti in modo piuttosto casuale: Wilma è inciampata su di lui a Marrakech, in Marocco, e da lì è iniziata la loro storia d’amore.

Francesco e Wilma si sono sposati due volte, la prima in gran segreto nel dicembre del 2014 e la seconda con una grande cerimonia nel 2015, alla quale hanno partecipato numerosi invitati. Dal loro amore sono nati due figli: Leone, nato il 29 ottobre 2014 e che quest’anno compirà dieci anni, e Lavinia, nata l’8 marzo 2016 ed ora ha 8 anni.

