Francesco Paolantoni: età, figli, moglie, teatro

Francesco Paolantoni è un comico italiano di grande successo, molto amato dal pubblico. Sarà protagonista della prima serata di Rai Uno nello show “Tali e Quali” condotto da Carlo Conti. Scopriamo di più su di lui, la sua carriera e la sua vita privata.

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956, ha quasi 67 anni ed è del segno dei Pesci. È un attore, comico e commediografo italiano, originario del Vomero da padre marchigiano e madre napoletana. Fin da giovane era appassionato di teatro e comicità e negli anni Settanta si è iscritto alla Scuola d’arte Drammatica del circolo artistico di Napoli, iniziando a lavorare con diverse compagnie teatrali.

Nel 1986 ha portato in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo “Fame, saranno nessuno” che si è classificato al primo posto. Da allora la sua carriera è decollata e ha recitato in moltissimi spettacoli teatrali di successo, portando la sua comicità anche in televisione. Negli ultimi anni si è affermato al massimo livello e diverte molti con le sue performance comiche. Ha anche fatto il suo debutto al cinema negli anni Ottanta. Nel 2020 ha partecipato come concorrente a “Tale e quale show”, classificandosi all’ottavo posto. In seguito è tornato come ospite fisso negli anni successivi, soprattutto insieme a Gabriele Cirilli.

Oltre al teatro e alla televisione, Francesco Paolantoni è stato ospite fisso nel programma di Fabio Fazio, “Che tempo che fa”, dalla stagione 2020-2021. Nel 2022 ha partecipato anche al programma di Alessandro Borghese, “Celebrity Chef”, in onda su TV 8.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sembra che al momento Francesco Paolantoni sia single e non abbia né moglie né compagna o fidanzata. Non ha avuto figli. In passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Paola Cannarello, ma la storia è poi finita. Il comico ha dichiarato più volte di non credere nel matrimonio, affermando che l’entusiasmo iniziale si trasforma inevitabilmente in stanchezza ed inimicizia.

Questa sera potremo vedere Francesco Paolantoni protagonista su Rai Uno nello show “Tali e Quali”. Sicuramente farà divertire i telespettatori con la sua comicità unica.

