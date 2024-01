frasi e gif per WhatsApp, Facebook e Instagram

Oggi è la prima domenica dell’anno, un giorno di riposo e relax per ricaricare energie prima della settimana lavorativa. È il momento di scambiarsi il buongiorno con le persone a cui siamo legati e augurare loro una buona giornata. Ecco alcune frasi e immagini per il buongiorno di questa domenica 7 gennaio 2024: “Che questa domenica ti porti gioia e serenità”, “Che la tua giornata sia illuminata dal sole e piena di sorrisi”, “Inizia questa giornata con energia positiva e buonumore”, “Che oggi tu possa godere di momenti di relax e felicità”, “Che il 7 gennaio ti riservi tante piccole gioie e gratificazioni”, “Che la tua giornata sia all’insegna della tranquillità e della pace”. Puoi anche inviare immagini con queste frasi per rendere il messaggio ancora più speciale. Buona domenica a tutti!

