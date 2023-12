From 3 stagione: quando esce in Italia, trama, streaming e cast

I fan italiani di From sono ansiosi di sapere quando verrà rilasciata la terza stagione di questa serie TV, oltre alla trama, al cast e alle possibilità di streaming. Anche se non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita in Italia, si prevede che avverrà entro l’inizio del 2025, considerando possibili ritardi causati dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori. La terza stagione riprenderà dal finale mozzafiato della seconda stagione, in cui la protagonista Tabitha si risveglia in ospedale dopo essere stata lanciata giù dal faro da un misterioso bambino vestito di bianco. Guardando fuori dalla finestra, si trova in un territorio sconosciuto e vede il riflesso di una ragazza bionda nello specchio. La terza stagione promette di svelare molti dei misteri che circondano la città di “Fromville”, come i mostri, le cicale, i passaggi segreti e la musica. Il cast della terza stagione include attori come Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey e molti altri. Per quanto riguarda lo streaming, le prime due stagioni sono disponibili su Paramount+ e Prime Video come parte dell’abbonamento a MGM Plus, quindi è probabile che la terza stagione sarà resa disponibile sugli stessi canali. Non è ancora stato rilasciato un trailer per la terza stagione, ma si prevede che verrà pubblicato un teaser alla fine del 2024. In attesa di ulteriori dettagli, i fan possono visitare il sito ufficiale di From per scoprire contenuti speciali sul dietro le quinte della serie. In conclusione, i fan possono essere entusiasti dell’annuncio della terza stagione di From, che promette di essere piena di suspense, misteri e, speriamo, anche di risposte.

