In un episodio del podcast condotto da Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, ex colleghi di Glee, l’attore ha rivelato di aver ideato un piano per rendere la serie più popolare. McHale ha confessato di aver lanciato dei rumors su una possibile storia d’amore tra Lea Michele e Cory Monteith, interpreti dei personaggi Rachel Berry e Finn Hudson nello show. L’obiettivo era attrarre l’attenzione dei fan e garantire il successo continuativo dello show. McHale aveva pianificato di scattare una foto con Jenna Ushkowitz, mentre Cory e Lea si comportavano in modo affettuoso sullo sfondo, e pubblicarla sui social media per poi cancellarla come se fosse stato un errore. Tuttavia, dopo che un commento ha suggerito una possibile relazione tra Cory e Lea, McHale ha cancellato immediatamente il post. Questo ha scatenato una reazione sui social media, con i fan di Glee che hanno discusso vivacemente sulla foto e sulla presunta storia d’amore tra i due attori. Successivamente, durante gli SAG Awards, Lea Michele ha rivelato a McHale che lei e Cory stavano davvero frequentandosi. Questo ha sorpreso McHale, poiché ha capito di aver accidentalmente creato un rumor che si è rivelato essere vero. Nonostante tutto, Glee ha ottenuto un grande successo e ha lasciato un’impronta duratura nella cultura popolare.

