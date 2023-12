Fuori la versione natalizia di I’m Just Ken! Disponibile addirittura un EP con 4 tracce

È stato appena pubblicato il tanto atteso EP natalizio di I’m Just Ken, la canzone del film di Barbie interpretata da Ryan Gosling. Ma questo non è solo un semplice brano natalizio, bensì un EP completo con quattro tracce imperdibili per le festività. L’attore di successo, insieme ai compositori di Barbie Mark Ronson e Andrew Wyatt, ha lanciato Ken The EP proprio in tempo per le vacanze.

Il progetto include la versione originale di I’m Just Ken, che ha raggiunto la top 5 nella classifica Hot Rock & Alternative Songs di Billboard e ha ottenuto oltre 100 milioni di streaming in tutto il mondo. Ma non è tutto: l’EP comprende anche tre nuove versioni del brano.

La prima traccia è I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie), una versione natalizia che trasmette un’atmosfera festosa e gioiosa. È la colonna sonora perfetta per le feste, con un sound coinvolgente e un ritmo contagioso. Ryan Gosling dimostra ancora una volta la sua versatilità vocale, offrendo una performance coinvolgente ed emozionante.

La seconda traccia è I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic), una versione acustica che mette in risalto la voce calda e intensa di Gosling. In questa versione, il brano assume una dimensione più intima, creando un’atmosfera intensa e romantica. È la canzone perfetta per le serate invernali davanti al camino.

La terza traccia è I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix), una versione remixata che trasforma il brano in un’esplosione di energia e ritmo. Il remix di Purple Disco Machine aggiunge un tocco di dance e funk alla canzone, rendendola irresistibile per ballare e divertirsi. È la traccia perfetta per le feste e per far scatenare i propri ospiti sulla pista da ballo.

Oltre all’EP, è stato pubblicato anche un videoclip che coinvolge Ryan Gosling nella performance del remix natalizio, con la partecipazione dei compositori Mark Ronson e Andrew Wyatt. Il video è un tripudio di luci, colori e festività, che cattura perfettamente lo spirito della canzone.

Non sorprende che I’m Just Ken abbia ottenuto numerosi riconoscimenti. La canzone è stata candidata per un Golden Globe e un Critics Choice Award, dimostrando il grande successo e l’apprezzamento che ha ricevuto. Inoltre, il suo album di origine, Barbie The Album, è stato nominato per ben 11 Grammy Awards.

Se siete fan di Ryan Gosling e amate le canzoni orecchiabili e coinvolgenti, non potete perdervi l’EP natalizio di I’m Just Ken. Le quattro tracce vi faranno entrare nell’atmosfera festiva e vi faranno ballare e cantare a squarciagola. Non resta che ascoltarlo e lasciarsi trasportare dalla magia delle festività.

