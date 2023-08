Garda: tragica caduta dalla bicicletta, morta 27enne

Tragica caduta in bici a Toscolano Maderno sulle rive del lago di Garda, che ha portato alla morte una ragazza di 27 anni che era in vacanza in questa zona.

Garda: cosa è accaduto

Una giornata come le altre sulle sponde del lago di Garda si è trasformata in tragedia. Una donna di 27 anni inglese, che era con il fidanzato in vacanza da queste parti, stava facendo un giro in bicicletta proprio con il proprio fidanzato. I due si sono trovati ad affrontare la discesa di via Mezzane ed in un parte molto difficile della stessa la ragazza pare che abbia perso il controllo della bicicletta ed è finita per cadere sbattendo in modo molto violento la testa sulla strada. Nonostante indossasse il casco per lei non c’è stato nulla da fare ed ha perso la vita.

Infatti anche se i soccorsi sono giunti sul luogo in modo tempestivo le condizioni della donna inglese sono sembrate subito gravissime.

I soccorsi

Dalla via della caduta è subito partito l’allarme al 118 da parte di persone presenti, che hanno dichiarato lo stato di salute gravissimo della donna, quindi sul posto sono giunti l’ambulanza del Gruppo Volontari del Garda e l’elisoccorso alzatosi in volo da Verona. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare, i soccorritori ne hanno dovuto constatare il decesso. Soccorso anche il compagno, comprensibilmente sotto choc. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale, nel suo caso si è trattato solo di un ricovero dovuto al grave stato di choc e quindi l’ambulanza si è diretta in ospedale in codice verde, infatti l’uomo non è caduto dalla sua bicicletta, ma ha visto perdere la vita della sua fidanzata proprio sotto i suoi occhi.

Presenti sul posto Carabinieri e Polizia Locale per cercare di fare chiarezza sull’accaduto, ma sembra chiaro che la caduta sia stata provocata dalla poca esperienza della zona da parte della vittima.