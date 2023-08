Gavardo: ragazzo vuole suicidarsi, poliziotta gli salva la vita

A Gavardo una poliziotta eroe ha sventato una tragedia, infatti è riuscita a convincere un ragazzo a non suicidarsi.

Gavardo: suicidio sventato

Un giovane è stato salvato da un tentato suicidio da una poliziotta che si trovava nei pressi della zona dove stava per consumarsi la tragedia.

Il tutto si è verificato nel centro storico del paese, dove un giovane ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dopo essere salito sul lastrico solare posto al quarto piano di un palazzo.

Alcuni residenti della zona sentendo le urla hanno subito richiesto l’intervento della Polizia Locale della Valle Sabbia.

Un’agente si trovava per caso in piazza, a pochi metri da dove era scattata la richiesta d’aiuto: si è subito portata sul posto e ha visto il ragazzo che, in equilibrio sul cornicione, continuava a urlare ribadendo la volontà di gettarsi di sotto.

La poliziotta non ha perso tempo ed è subito intervenuta cercando di instaurare con il giovane un dialogo per convincerlo a non compiere l’estremo gesto.

I minuti scorrevano via lentamente, ma pian piano il giovane dopo varie volte in cui ha urlato di volersi lanciare nel vuoto, ha cominciato a dialogare con la poliziotta per poi iniziare ad ascoltare le sue parole, grazie anche al fatto che conosceva la donna in divisa da molto tempo.

Le parole della poliziotta hanno cominciato a fare breccia nella mente e nel cuore del giovane, che aveva già comunque problemi seri alle spalle, ma riconoscendo nella donna un volto familiare ha iniziato a calmarsi. La poliziotta è così riuscita a riportarlo alla ragione e quando sono arrivati i rinforzi il peggio era già passato, infatti le altre pattuglie giunte sul posto hanno trovato il ragazzo seduto in fondo alle scale, al sicuro, vicino all’agente che lo stava ancora rassicurando.

La poliziotta è riuscita a tranquillizzarlo e dopo avergli offerto una brioche alla marmellata, lo ha anche convinto a farsi accompagnare al Pronto Soccorso dai sanitari per ricevere le cure necessarie.