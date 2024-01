Gianluigi Nuzzi, chi è: età, moglie, figli, carriera, Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi è un famoso scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano. È particolarmente noto al grande pubblico per il programma televisivo Quarto grado.

Nato e cresciuto a Milano il 3 giugno 1969, Nuzzi ha mostrato interesse per il giornalismo fin da giovane. Durante il periodo delle elementari, ha scritto un piccolo giornale in cui riportava le notizie del Corriere della Sera a mano. Durante le scuole superiori, ha iniziato a frequentare i tribunali fingendosi un giornalista per poter osservare i grandi processi.

La moglie di Gianluigi Nuzzi, Valentina Fontana, è anche lei una giornalista indipendente. Hanno due figli: Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010. In un’intervista al settimanale Visto, Nuzzi ha parlato con affetto di sua moglie e del suo sostegno. La coppia si è avvicinata gradualmente nel corso degli anni, anche grazie a piccoli gesti di affetto. Nuzzi ricorda in particolare il primo bacio di Valentina sulla sua cicatrice sul volto, causata da un brutto incidente nel 1998.

Dopo gli studi, nel 1996, Nuzzi diventa giornalista professionista e inizia a collaborare con importanti testate come Espansione, CorrierEconomia e L’Europeo. Successivamente entra a far parte delle redazioni di Il Giornale e Panorama e diventa anche uno dei corrispondenti sul campo per Libero. Nel 2009, scrive il suo primo libro intitolato Vaticano S.p.A., che diventa presto un best seller tradotto in 14 lingue. Nel 2012, fa il suo debutto come conduttore con il programma Le inchieste di Gianluigi Nuzzi su LA7. L’anno successivo, diventa molto famoso per la conduzione del talk show politico e giudiziario Quarto grado. Nel 2014, torna a parlare di criminologia nella trasmissione Segreti e delitti. Negli anni successivi, Nuzzi pubblica diversi saggi incentrati sugli scandali della Chiesa, tra cui Sua Santità. Tra i suoi progetti più recenti, c’è il libro del 2022 intitolato I predatori (tra noi), che contiene varie notizie di cronaca nera.

In conclusione, Gianluigi Nuzzi è un giornalista e scrittore di successo, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come Quarto grado. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo collaborando con importanti testate e ha pubblicato diversi libri di successo. È sposato con Valentina Fontana, anche lei giornalista, e hanno due figli. La sua carriera e la sua passione per l’investigazione giornalistica lo hanno reso una figura di spicco nel panorama mediatico italiano.

Continua a leggere su MediaTurkey: Gianluigi Nuzzi, chi è: età, moglie, figli, carriera, Quarto Grado