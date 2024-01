Gigi Marzullo: età, programma, Sottovoce, domande, moglie, malattia

Gigi Marzullo, noto conduttore televisivo italiano, è famoso soprattutto per il suo programma “Sottovoce”, di cui è conduttore da molti anni. Tuttavia, Marzullo è anche un giornalista prolifico e ha condotto diversi altri programmi televisivi nel corso della sua carriera. Nonostante l’età pensionabile, Marzullo continua a lavorare attraverso un contratto diverso per la televisione nazionale, dimostrando la sua dedizione al mondo dei media.

Nato ad Avellino il 25 luglio 1953, Gigi Marzullo ha attualmente 70 anni. È il fratello dello scomparso Enzo Maria Marzullo, critico d’arte e scrittore. Negli anni ’80, Gigi ha iniziato a collaborare con il giornale “Il Mattino” diventando giornalista. Nel 1983, si è trasferito a Pisa e ha ottenuto una laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa. Durante la sua giovinezza, la sua famiglia gli ha proposto diverse proposte di matrimonio, ma lui non le considerava adatte alla sua personalità.

Negli anni ’80, Gigi Marzullo ha iniziato a lavorare per il servizio pubblico come conduttore di programmi come “Forte fortissimo”, “Italia mia”, “Microfono d’argento” e “Mezzanotte e dintorni”. Quest’ultimo è stato un banco di prova per il suo futuro programma “Sottovoce”. Inoltre, è stato un ospite fisso per molti anni nel programma “Che tempo che fa”. Da oltre dieci anni, Marzullo è il principale conduttore del programma “Notte” su Rai 1 e, nonostante l’età pensionabile, continua a lavorare in TV con un contratto da collaboratore esterno.

Nel corso degli anni, Marzullo ha affrontato anche alcune problematiche di salute. È stato operato d’urgenza per un’ernia addominale e ha uno stent per mantenere aperte alcune sezioni del suo corpo. Oltre al giornalismo, ha anche avuto alcune piccole esperienze nel campo della recitazione, interpretando se stesso nella serie televisiva “1993” e nel film “Body Guards”.

Per molto tempo, Gigi Marzullo è stato uno dei pochi giornalisti Rai di spicco a non essere sposato. Tuttavia, nel 2018 ha sposato Antonella De Iuliis dopo una relazione durata circa venti anni. Sebbene non abbia figli biologici, sua moglie ha un figlio da una precedente relazione. In passato, sono state attribuite a Marzullo alcune relazioni fugaci con l’attrice francese Delphine Forest.

Nonostante l’età e le sfide di salute, Gigi Marzullo continua a essere un volto familiare della televisione italiana. Il suo programma “Sottovoce” ha conquistato il pubblico con le sue interviste approfondite e il suo stile unico. Grazie al suo impegno costante e alla sua passione per il giornalismo, Marzullo continua a essere una figura di spicco nel panorama mediatico italiano.

