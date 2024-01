Giusina in cucina | Ricetta plumcake di pane di Giusina Battaglia

Nella serie di Food Network “Giusina in cucina”, trasmessa sabato 20 gennaio alle 15:45 sul canale 33, Giusina Battaglia, giornalista ed esperta di cucina, ha condiviso la sua ricetta del plumcake di pane, una preparazione tipicamente siciliana. Giusina ha reso omaggio alla cucina siciliana, offrendo agli spettatori un menu deliziosamente autentico. La sua ricetta del plumcake di pane è anche disponibile nel suo libro di cucina, appena pubblicato, e sul suo sito web, giusinaincucina.com.

Per preparare il plumcake di pane, occorrono pochi ingredienti: un filone di pane raffermo, 100 grammi di salame, 150 grammi di provola affumicata, parmigiano grattugiato, un uovo, 30 ml di latte, sale e olio extravergine di oliva. Il procedimento è piuttosto semplice. Inizialmente, si taglia il pane raffermo a fette spesse circa un centimetro. Successivamente, si inzuppano le fette nel latte e si dispongono all’interno di uno stampo da plumcake precedentemente unto con dell’olio, mantenendo una distanza di circa due centimetri tra una fetta e l’altra. Nei vuoti tra le fette di pane, si inserisce il salame affettato e la provola a fette. A parte, si sbatte un uovo con abbondante parmigiano grattugiato e del latte. Questa miscela viene versata sulle fette di pane farcite. Infine, il plumcake viene cotto in forno preriscaldato a 180-200°C per circa 15-20 minuti.

La ricetta proposta da Giusina Battaglia è un modo creativo per utilizzare il pane raffermo. Il risultato è un plumcake dal gusto rustico e genuino, ideale da servire come antipasto o come accompagnamento a piatti di carne o pesce. La semplicità dei passaggi e la facilità di reperire gli ingredienti rendono questa ricetta adatta a chiunque voglia sperimentare la cucina siciliana.

Per chi fosse interessato ad altre ricette di Giusina in cucina, è possibile consultare il suo nuovo libro o visitare il suo sito web, giusinaincucina.com. Giusina è sempre pronta a condividere la sua passione per la cucina siciliana e a ispirare le persone a sperimentare nuove preparazioni culinarie.

L’immagine associata a questo articolo è uno screenshot della trasmissione di Food Network. È possibile trovare il video completo della puntata su Food Network o sul sito web dell’emittente.

In conclusione, Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta del plumcake di pane durante la puntata di "Giusina in cucina" su Food Network. Questa semplice preparazione rappresenta un modo gustoso per utilizzare il pane raffermo in maniera creativa, offrendo un risultato rustico e genuino.

