Giusina in cucina | Ricetta rote di Melfi di Giusina Battaglia

Nella serie di Food Network “Giusina in cucina”, Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta delle rote di Melfi, un dolce tipico della tradizione siciliana. Questi deliziosi dolci fritti consistono in una morbida cialda ripiena di crema di ricotta e cioccolato, che conquista il palato con la sua consistenza soffice e il sapore avvolgente della crema di ricotta.

Per preparare le rote di Melfi, Giusina ci elenca gli ingredienti necessari: 2 uova, 250 ml di latte, 175 g di farina di maiorca di grano duro, 500 g di ricotta, 150 g di zucchero, gocce di cioccolato, olio per friggere e zucchero a velo. Iniziamo preparando la pastella, sbattendo le uova in una ciotola e aggiungendo la farina setacciata. Continuiamo a mescolare aggiungendo il latte poco alla volta, fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Nel frattempo, scalda abbondante olio in una pentola e immergi uno stampo per rote di Melfi nell’olio caldo per qualche secondo. Quindi, intingi immediatamente lo stampo nella pastella, fino a metà della formella, e poi nuovamente nell’olio. La cialda si staccherà da sola. Lascia friggere fino a quando diventa dorata e poi scolala su carta assorbente. Continua il processo fino ad esaurire la pastella.

Ora prepariamo la crema di ricotta. Lavora la ricotta di pecora, ben sgocciolata, insieme allo zucchero in una ciotola con una forchetta. Lascia riposare in frigorifero per un’ora, poi setaccia la crema ottenuta e unisci le gocce di cioccolato.

Una volta che le cialde sono pronte, accoppiale due per volta e farciscile abbondantemente con la crema di ricotta preparata. Infine, servi le rote di Melfi con una spolverata di zucchero a velo. Questi dolci sono irresistibili e perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Se vuoi scoprire altre deliziose ricette siciliane, puoi trovare le creazioni di Giusina nel suo nuovo libro appena uscito in libreria o sul suo sito web, giusinaincucina.com. Non perdere le nuove puntate di “Giusina in cucina” su Food Network, un’appuntamento da non mancare per scoprire i segreti della cucina siciliana preparata con passione e semplicità.

