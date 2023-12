Hakan è determinato a vendicarsi di Fekeli: anticipazioni su Terra Amara del 6 gennaio

Nell’episodio di Terra Amara del 6 gennaio 2024, Hakan è determinato a vendicarsi di Fekeli per la morte del fratello Erkan. Hakan si è presentato a Cukurova con il nome di Mehmet Kara e ha iniziato a pianificare la sua vendetta. Durante l’episodio, Hakan scopre le condizioni di Azize, la madre di Zuleyha, e decide di non ucciderla. Nel frattempo, Mehemet sta cercando di prendere il controllo dell’azienda e conquistare il cuore di Zuleyha. Fekeli inizia a sospettare di Hakan e gli chiede un incontro. Nel frattempo, Zuleyha sta organizzando la cerimonia di circoncisione di suo figlio, mentre circolano voci su una possibile relazione tra lei e Fikret. Durante una cena a cui Hakan è stato invitato da Fekeli, compare Sermin, che inizia a rivelare dettagli sulla vita di Fekeli, inclusa la morte di Erkan in un incidente.

